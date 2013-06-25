Ю.В. Андропов – генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов (1914–1984) занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС всего 15 месяцев (с ноября 1982 по февраль 1984 года), но его правление стало важным переходным этапом в истории позднего СССР. Фигура Андропова сочетает в себе черты жёсткого силовика и осторожного реформатора — человека, который попытался «подлатать» систему, не меняя её основ.

Юрий Владимирович Андропов (1914–1984) занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС всего 15 месяцев (с ноября 1982 по февраль 1984 года), но его правление стало важным переходным этапом в истории позднего СССР. Фигура Андропова сочетает в себе черты жёсткого силовика и осторожного реформатора — человека, который попытался «подлатать» систему, не меняя её основ.

В первые месяцы своего правления бывший председатель КГБ провозгласил курс, направленный на социально-экономические преобразования. Однако все изменения во многом свелись к административным мерам и укреплению дисциплины среди работников партаппарата.

В партии и КГБ

Карьерный путь Андропова был тесно связан с двумя сферами: партийной работой и безопасностью. В 1940‑е годы он занимался партийной работой в Карелии, участвовал в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. В 1950‑е перешел в аппарат ЦК КПСС, а затем — работал в МИД. С 1954 по 1957 год был послом СССР в Венгрии. Сыграл заметную роль во время Венгерского восстания 1956 года, что укрепило его репутацию как решительного и компетентного руководителя.

Возглавлял Комитет государственной безопасности СССР с мая 1967 года по май 1982 года — почти 15 лет. Назначение Андропова на пост председателя КГБ в 1967 году произошло по инициативе Л. И. Брежнева. При Андропове КГБ достиг пика своего влияния: были созданы районные отделы, «курировавшие» предприятия и организации. В какой-то момент без санкции КГБ ни на одном крупном предприятии в стране не могли быть проведены значимые кадровые назначения.

Начался новый этап борьбы с диссидентским движением : Андропов сделал подавление инакомыслия одним из приоритетов КГБ. Эта, хотя и противоречивая и часто негуманная деятельность, была частью борьбы с финансируемыми из-за рубежа организациями, действовавшими с целью развала страны. Были развёрнуты репрессии против правозащитников, однако вместо «сталинских» лагерей, начали практиковаться высылки из страны, ссылки «за 101-й километр» и принудительное лечение в психиатрических больницах. Так, по его инициативе в 1974 году из СССР был выслан Александр Солженицын, а в 1980 году в город Горький (ныне Нижний Новгород) сослан академик Андрей Сахаров. К началу 1980‑х годов диссидентское движение было фактически сломлено.

По инициативе Андропова были сформированы элитные подразделения «Альфа» (1974 год) «Вымпел» (1981 год), первое для борьбы с терроризмом и освобождения заложников, а второе для разведывательно‑диверсионных операций. Также создано 5‑е управление КГБ (по защите конституционного строя), специализировавшееся на борьбе с идеологическими диверсиями.

Андропов уделял большое внимание развитию внешней разведки и поддержке просоветских режимов в странах «третьего мира».

Несмотря на жёсткость в отношении диссидентов, Андропов инициировал расследования против коррумпированных чиновников . Были начаты проверки в системе торговли и промышленности, выявлялись злоупотребления в союзных республиках (в т. ч. предпосылки будущих расследований, таких как «хлопковое дело»), пресекалась коррупция внутри самого КГБ.

Первый секретарь

В 1973 году вошёл в состав Политбюро ЦК КПСС, а после смерти Л. И. Брежнева в ноябре 1982 года был избран генеральным секретарём ЦК КПСС. У власти Юрий Владимирович Андропов пробыл всего 15 месяцев.

Внутренняя политика

Андропов сделал ставку на укрепление трудовой дисциплины и борьбу с коррупцией. В стране развернулась кампания против прогулов и тунеядства: милиция и дружинники проводили рейды в рабочее время в кинотеатрах, магазинах и банях, проверяя, почему граждане не на работе. Ужесточились меры против хищений и взяточничества, были возбуждены громкие дела против высокопоставленных чиновников.

Андропов начал осторожную ротацию кадров , заменяя брежневских назначенцев новыми людьми: в команду вошли будущие лидеры перестройки — М. С. Горбачёв, Н. И. Рыжков, Е. К. Лигачёв, ставка делалась на компетентность и эффективность, а не на лояльность.

Понимая кризис плановой экономики , Андропов инициировал ограниченные эксперименты: расширение прав предприятий, попытки внедрить элементы хозрасчёта, усиление материальной заинтересованности работников, а также усилил акцент на научно‑технический прогресс и автоматизацию. Однако масштабных реформ не последовало — система оставалась неизменной.

При Андропове началась одна из самых масштабных в истории СССР кампаний по борьбе с алкоголизмом . К 1980-му году масштабы потребления спиртного в стране были огромны: на 1 жителя СССР приходилось 10,5 литра чистого спирта в год (по некоторым оценкам, такой уровень потребления был эквивалентен примерно 71 пол-литровой бутылке крепкого алкоголя в год на каждого взрослого мужчину, а ежегодно от последствий употребления алкоголя умирало около 486 тыс. человек).

Меры включали повышение цен на крепкий алкоголь, ограничение времени продажи, борьбу с пьянством на производстве и расширение сети Лечебно-трудовых профилакториев.

Внешняя политика

Правление Андропова пришлось на период нового витка Холодной войны. Обострение отношений с США началось после прихода к власти Р. Рейгана. Это привело к усилению давления на оборонную промышленность СССР. В 1983 году США разместили ракеты модели «Першинг‑2» в Западной Европе, на что СССР ответил развёртыванием дополнительных ракет СС‑20. 23 марта Рейганом была объявленная программа «Звёздных войн» (SDI), связанная с размещением стратегических вооружений в космосе. И хотя вся программа от и до являлась блефом, она только усилила гонку вооружений. Также 1 сентября 1983 года произошел инцидент со сбитием южнокорейского «Боинга»: советский истребитель сбил пассажирский лайнер, нарушивший воздушное пространство СССР над Сахалином.

В Восточной Европе дела также обстояли не гладко. В начале 1980‑х годов Польша переживала глубокий кризис. Андропов поддерживал жёсткую линию в отношении движения «Солидарность», но избегал прямого военного вмешательства, ограничиваясь политическим и экономическим давлением. ГДР, Чехословакия, Болгария, Венгрия. СССР сохранял влияние через военное присутствие и экономическую помощь, а также через контроль спецслужб.

Продолжилось и участие СССР в Афганской войне . Андропов продолжал поддерживать просоветский режим в Кабуле, военные операции против моджахедов шли с переменным успехом. К концу его правления не было принято решения о выводе войск, но начали обдумываться варианты политического урегулирования — этот процесс продолжится при его преемниках.

Несмотря на краткость правления, Андропов попытался наметить контуры более гибкой внешней политики, оставаясь в рамках традиционной советской доктрины. Его подход сочетал готовность к конфронтации с элементами прагматизма — что стало важным уроком для последующих лидеров СССР.

Итоги правления

Главной особенностью всего периода нахождения у власти Ю.В. Андропова был его крайне краткий срок — всего 15 месяцев, а также тяжёлое состояние здоровья первого секретаря (с лета 1983 года он часто находился на лечении, управляя страной буквально из кремлёвской больницы).

Помимо этого, стоит выделить такие признаки андроповского периода, как консервативность партийного аппарата, сопротивлявшегося переменам, и наметившийся системный кризис СССР, который нельзя было решить косметическими мерами.

Хотя Андропов не успел реализовать масштабную программу реформ, его деятельность имела важное значение. Он показал возможность осторожной модернизации без слома системы, подготовил кадровый резерв для будущих изменений (в т. ч. Горбачёва) и обозначил ключевые проблемы позднесоветского общества: коррупция, падение дисциплины, технологическое отставание. При Андропове были созданы предпосылки для перестройки — его преемник К. У. Черненко фактически продолжил его линию, а Горбачёв уже начал полномасштабные реформы.

Умер Ю.В. Андропов 9 февраля 1984 года. На пост руководителя советского государства заступил Константин Устинович Черненко.