Что такое гонки на лафетах? В Одессе шутили, что эти гонки – самый популярный вид спорта для стареньких кремлёвских небожителей. Другое его название – «пятилетка пышных похорон» – напрямую подразумевает уход из жизни высших советских государственных и партийных деятелей. Начал этот «марафон» всемогущий главный идеолог страны М. А. Суслов (1982), потом, 10 ноября 1982 года, умер Сам горячо любимый Леонид Ильич Брежнев – и пошло-поехало: Ю. В. Андропов, А. Н. Косыгин, А. Я. Пельше, Д. Ф. Устинов, К. У. Черненко... Все похороны обставлялись с особой помпезностью, в стране объявлялся траур, отменялись концерты, кинопоказы, в трудовых коллективах проходили митинги... Потом останки вождей грузили на артиллерийские лафеты... На чтение: 1 минута

В Одессе шутили, что эти гонки – самый популярный вид спорта для стареньких кремлёвских небожителей.

Другое его название – «пятилетка пышных похорон» – напрямую подразумевает уход из жизни высших советских государственных и партийных деятелей. Начал этот «марафон» всемогущий главный идеолог страны М. А. Суслов (1982), потом, 10 ноября 1982 года, умер Сам горячо любимый Леонид Ильич Брежнев – и пошло-поехало: Ю. В. Андропов, А. Н. Косыгин, А. Я. Пельше, Д. Ф. Устинов, К. У. Черненко...

Все похороны обставлялись с особой помпезностью, в стране объявлялся траур, отменялись концерты, кинопоказы, в трудовых коллективах проходили митинги... Потом останки вождей грузили на артиллерийские лафеты (отсюда и название «гонок») и везли в сторону «финишной черты» под названием Кремлёвская стена.

Грустное и совсем не спортивное соревнование завершилось 11 марта 1985 года. Именно в этот день на пост Генерального секретаря ЦК КПСС был избран молодой и, как показалось всем советским гражданам, очень подающий надежды Михаил Сергеевич Горбачёв...