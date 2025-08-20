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Война укрепила морально-политическое единство общества. Победа в глазах советских людей стала безусловным доказательством прочности советского строя. Личность И. Сталина была для людей символом побед СССР, авторитет вождя был непререкаемым. Сталин несколько раз подавал в отставку, но отставку не принимали его соратники.

Репрессии были инициированы первыми секретарями обкомов.

Сталин умер 5 марта 1953 г., не оставив официального преемника.

Партийная элита, которая одновременно и ожидала, и не была готова к смерти вождя, была едина лишь внешне. В верхних эшелонах власти шло скрытое соперничество между различными группировками. Маленков хотел осудить культ личности без упоминания Сталина, но Хрущёв переиграл его в аппаратной борьбе, пообещав секретарям вернуть вторые зарплаты и льготы, отменённые Маленковым.