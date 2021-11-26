ДЕЛО ВРАЧЕЙ

Аресты врачей в начале 50-х гг. ХХ в., отвечавших за лечение высших руководителей СССР, по сфабрикованным обвинениям во вредительстве и сознательном умерщвлении деятелей «партии и правительства». «Дело врачей» было вызвано обострением борьбы за власть в конце жизни Сталина и во многом повлияло на ход борьбы за его наследство.

В 1948 г. врач-кардиолог Л. Тимашук заявила о неправильном лечении А. Жданова , вскоре после этого скончавшегося. Заявлению не придали значения. В 1951 г. тема врачей-вредителей стала разрабатываться в связи с кампанией против «космополитов», которая использовалась в борьбе групп партийных функционеров и руководителей МВД во главе с Г. Маленковым в борьбе против Министра государственной безопасности В. Абакумова. В 1951 г. следователь по особо важным делам МГБ М. Рюмин решил выступить с обвинениями против своего шефа и заручился поддержкой Маленкова . Рюмин обвинил Абакумова в том, что тот сознательно умертвил в камере подследственного врача Я. Этингера, участвовавшего в лечении первого секретаря МГК КПСС А. Щербакова, недавно скончавшегося. В 1951 г. Абакумов был арестован по обвинению в халатном отношении к информации о вредительской деятельности евреев. Однако это был скорее повод для ареста, а причиной стали опасения, что Абакумов пытается играть самостоятельною роль в борьбе за власть и самостоятельно собирает материалы с компроматом на руководящих работников. В результате в рамках «дела Абакумова» стало усиленно разрабатываться дело Этингера, которое выросло в «дело врачей» - работников Лечебно-санитарного управления Кремля. Пригодился и «сигнал» Тимашук, которую наградили орденом Ленина. Были проведены аресты врачей, причастных к лечению Щербакова и Жданова. В тюрьме оказались профессора П. Егоров, разошедшийся во взглядах с Тимашук, В. Виноградов, отвечавший за лечение Щербакова, и другие врачи - М. Вовси, М. Певзнер, И. Лембергский, Н. Шерешевский, Б. Левин, С. Карпай, В. Василенко. Были арестованы также члены их семей и некоторые рядовые медработники – всего 37 человек. Рюмин и назначенный Маленковым куратор дела С. Игнатьев добивались показаний о сознательном вредительстве. Применялись допросы-«марафоны» и избиения. К списку умерщвленных врачами лиц был прибавлен Димитров. Но главной целью вредителей объявлялся Сталин.

Аресты врачей, среди которых были евреи, вели к дальнейшему развертыванию антисемитской кампании. 13 января 1953 г. о «деле врачей» сообщила «Правда», увязав «вредителей» с «международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт»».

В результате арестов Сталин оказался без прежних лечащих врачей, обслуживавший его персонал сменился. Также были арестованы многолетний секретарь Сталина А. Поскребышев и преданный охранник Н. Власик. Сталин оказался в изоляции и без достаточно квалифицированной медицинской помощи. После того, как у него 2 марта случился инсульт, он оказался без медицинской и прочей помощи на несколько часов, и затем эта помощь оказывалась недостаточно квалифицировано. 5 марта Сталин скончался, и новый министр внутренних дел (в МВД вошли и структуры МГБ) Л. Берия именно с «дела врачей» начал «восстановление социалистической законности». Это также было связано с борьбой за власть, ибо Берия непосредственно не был причастен к этому делу, и разоблачение фальсификации своим острием било по Маленкову. Это усилило противоречия между Берия и Маленковым, способствовав изоляции Берия и его скорому падению. Но уже 3 апреля 1953 г. президиум ЦК, рассмотрев собранные Берия материалы, принял решение об освобождении и полной реабилитации арестованных врачей и членов их семей.

Источники:

Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1999

Автор статьи: Шубин А.В.