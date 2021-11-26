АНДРЕЕВ, Андрей Андреевич

Партийный и государственный деятель.

Член большевистской партии с 1914, член ЦК в 1920–1921 и в 1924–1961, кандидат в члены Политбюро в 1926–1930, член Политбюро в 1934–1952, член Оргбюро ЦК в 1924–1928 и 1939–1946. Секретарь ЦК партии в 1924–1925 и 1935–1946. В 1915–1917 — член ПК РСДРП(б), один из организаторов Петроградского союза металлистов. Секретарь ВЦСПС в 1920–1922, председатель ЦК союза железнодорожников в 1922–1927. С 1927 — секретарь Северо-Кавказского крайкома партии, в 1930–1931 — председатель ЦКК ВКП(б), нарком РКИ, зам. Председателя СНК СССР. В марте 1931 возглавил специальную комиссию для руководства «ликвидацией кулачества как класса» и контроля над этим процессом. В 1931–1935 занимал пост наркома путей сообщения, а в 1939–1952 был председателем КПК при ЦК ВКП(б). В период ВОВ был заместителем председателя Транспортного комитета ГОКО. В 1943–1946 — нарком земледелия СССР, а в 1946–1953 — заместитель Председателя Совета Министров СССР, Председатель Совета по делам колхозов при правительстве СССР. В 1953–1962 — член Президиума Верховного Совета СССР.

Автор статьи: Орлов И.Б.