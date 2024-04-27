Революция благосостояния. Перемены в повседневной жизни 1953–1964 гг. Десятилетнее правление Н.С. Хрущева вошло в историю как «оттепель». Она принесла с собой перемены во всех сферах жизни: произошло развенчание культа личности, затем последовали политические и цензурные послабления, космический триумф, массовое строительство доступного жилья, всплеск творческой энергии и последний виток веры людей в то, что построение коммунизма возможно. На чтение: 6 минут

Десятилетнее правление Н.С. Хрущева вошло в историю как «оттепель». Она принесла с собой перемены во всех сферах жизни: произошло развенчание культа личности, затем последовали политические и цензурные послабления, космический триумф, массовое строительство доступного жилья, всплеск творческой энергии и последний виток веры людей в то, что построение коммунизма возможно. Это был период, когда Советский Союз как никогда приблизился к США по всему экономическому спектру, и знаменитый лозунг «догнать и перегнать Америку» воспринимался всерьёз.

Смерть Сталина. Первые перемены

После смерти «вождя народов» в марте 1953 года перед партийным руководством встал вопрос выбора дальнейшего курса. Вся верхушка – Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев, Л.П. Берия, Н.А. Булганин – понимали, что потенциал мобилизационной экономики исчерпан, и необходимы преобразования, способные оживить экономические процессы, придать стимул для промышленного роста, повысить жизненный уровень населения. В качестве первоочередной задачи предлагалось уделить особое внимание сельскому хозяйству. Решение проблемы нехватки продовольствия считалось первоочередной задачей, которое в случае успеха укрепляло новую власть, давало ей широкую поддержку.

Задачи «в ближайшие 2–3 года добиться обилия продовольствия для населения и сырья для легкой промышленности», как и способы решения, – послабления для подсобных хозяйств, увеличение капиталовложений в легкую промышленность, снижение сельскохозяйственного налога, децентрализация управления, – так или иначе, разделялись и Маленковым, и Хрущевым, но в ходе борьбы за власть первый был раскритикован, обвинен в популизме и отстранен от управления. К 1957 году почти все рычаги власти оказались в руках первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева.

Целина. Битва за урожай

Особенностью управленческого стиля Хрущева было желание добиться быстрых результатов, невзирая на объективные препятствия. Эта манера, позднее названная волюнтаристской, явилась причиной ряда досадных промахов. Первой сверхпрограммой Хрущева стало освоение целины. Как он полагал, это позволило бы быстро разобраться с продовольственным кризисом в стране. Возражения со стороны партийного руководства Казахстана, что отсутствие дорожной инфраструктуры, транспорта, хранилищ, изъятие миллионов гектар из-под пастбищ не позволяют надеяться на скорый успех, закончились снятием с поста первого секретаря компартии республики Ж.Ш. Шаяхметова.

В марте 1954 года Хрущев поставил задачу освоить 13 млн га целинных земель в Казахстане, Западной Сибири, Поволжье и на Урале. В СМИ развернулась кампания, подстегнувшая более 1,5 млн молодых людей поехать на поднятие целины. К 1958 году освоенные площади более чем втрое превысили первоначальные цели и достигли 45 млн га. На целинных землях появилось 425 зерновых хозяйств, треть всего хлеба СССР выращивалась на целине. Однако энтузиазм вскоре поостыл: выяснилось, что себестоимость целинного зерна на 20% выше, а урожайность ниже, чем в среднем по стране. Хуже всего оказалось то, что варварские методы освоения привели к катастрофической эрозии почвы, пыльным бурям и резкому падению урожайности в начале 1960-х гг. В итоге целинные земли пришлось вернуть под пастбища.

Кукуруза

Увлекающийся порывистый характер советского лидера напрямую влиял на экономику. На волне первых целинных рекордов он решил ускорить и развитие животноводства. На январском пленуме 1955 года Хрущев предложил чудо-культуру, способную накормить и скот, и человека. По его мнению, сочные стебли и листья кукурузы шли бы на корм скоту, а початки пополняли запасы зерна. С присущим ему размахом Хрущев требовал засеять кукурузой не меньшие площади, чем было освоено целинных земель. С киноэкранов и радиоприемников неслись песни о «царице полей».

Увы, уже весной 1962 года стало очевидно, что во многих регионах по климатическим и агротехническим причинам зерно кукурузы не вызревает, и она способна давать только кормовой силос. Получилось так, что огромное число полей «отобрали» у ржи и пшеницы, а в итоге не получили ни хлеба, ни кукурузы. В городах стал наблюдаться дефицит хлеба. В 1963 году СССР закупил 12 млн тонн канадского зерна, тогда же началось сокращение посевов кукурузы и возвращение к традиционным культурам.

Село

По инициативе Хрущева было проведено еще несколько подобных кампаний: борьба с травопольем и парами, укрупнение колхозов, перевод части из них в совхозы, ликвидация «неперспективных» деревень и т.д. Кульминацией аграрной политики стал лозунг «догнать и перегнать Америку по производству, масла, мяса и молока на душу населения», провозглашенный Хрущевым в мае 1957 года, в разгар целинной и кукурузной кампаний. Ставилась конкретная цель – увеличить производство мяса в 3,5 раза за три года. Самым запоминающимся следствием подобной политики стала рязанская афера, когда для выполнения взятых повышенных обязательств по мясу местные власти забили в области почти весь молочный скот.

Тем не менее, даже столь серьезные просчеты в аграрном секторе дали итоговый валовой рост продукции сельского хозяйства на 63% с 1953 по 1963 гг. Нередко эту победу Хрущева называют «пирровой», потому что допущенные им ошибки негативно сказались в будущем.

Важно подчеркнуть, что серьёзную прибавку производству сельхозпродукции дали частные подсобные хозяйства. Те скромные «сотки» земли, что разрешили крестьянам держать в личной собственности, принесли с 1954 по 1958 гг. более 50% прироста мяса, 87% яиц, свыше 30% молока, овощей и картофеля. Это значительно компенсировало перекосы хрущевских «гонок за рекордами». Несмотря на это, в 1958 году, опасаясь роста «частнособственнических интересов», Хрущев начал кампанию по запрету владения колхозниками личным скотом.

Урбанизация

В 1958 году численность городского населения в Советском Союзе превысила 50% от общего. Вся хрущевская декада оказалась отмечена высокими темпами урбанизации – примерно 1,5% в год. Ежегодно основывалось не менее дюжины новых городов, столько же поселений получало статус города. Миллионы вчерашних крестьян впервые получили доступ к благам городской цивилизации – бытовым удобствам, образовательным возможностям, культурным ценностям.

Урбанизация имела множество последствий на всех уровнях. С социальной точки зрения она отрывала вчерашнего крестьянина от его замкнутого деревенского мирка, куда с трудом проникали сторонние идеи, и окунала в плавильный котел советской идентичности. С экономической точки зрения урбанизация повышала мобильность населения, «платежный баланс», с промышленной – рекрутировала дополнительную рабочую силу для расширения производственной базы. Разрыв благосостояния между городом и деревней был таков, что многие крестьяне пытались перебраться в город при первой возможности. Наплыв миллионов сельских жителей в города до крайности обострил жилищную проблему, и без того крайне болезненную. Во времена Хрущева была предпринята самая амбициозная попытка ее решить.

«Хрущевки»

В середине 1950-х гг. нехватка жилплощади в городах достигла критической отметки: по коммуналкам и баракам ютилось более половины горожан. В качестве решения проблемы было предложено начать массовое возведение крупнопанельных многоквартирных домов. Прежние квартиры-«сталинки», хотя и имели хорошее качество, прочность, вместимость и т.д., оказались слишком дорогими, а темпы их строительства не поспевали за ростом городского населения. 7 декабря 1954 года Хрущев раскритиковал сталинскую архитектуру за излишества, и в качестве альтернативы предложил блочные дома из железобетона.

За основу был взят проект архитекторов М.В. Посохина, А.А. Мндоянца и инженера В.П. Лагутенко, разработанный в конце 1940-х гг. В период экспериментального строительства проект постоянно дорабатывался, учитывался зарубежный (прежде всего, французский) опыт. С 1955 года по всей стране развернулось строительство десятков заводов железобетонных изделий, призванных в кротчайшие сроки обеспечить строителей необходимым материалом, а с лета 1958 года дешевые блочные дома стали основой массового строительства.

С 1959 года ежегодно сдавалось в эксплуатацию по 80 млн кв.м жилья, что втрое превышало цифры начала десятилетия. Новые дома, сразу же прозванные в народе «хрущевками», имели массу недостатков: низкие потолки, маленькие комнаты, тонкие стены, удручающее однообразие, однако данный проект позволил значительно смягчить жилищную проблему, дал возможность миллионам семей получить собственное жилье и ощутить хоть какой-то комфорт.

Пенсии и зарплаты

Для вчерашних крестьян, столь стремительные перемены – даже с учетом перегибов – несли преимущественно положительный заряд. Они не только примиряли их с советской властью, которую многие колхозники недолюбливали, но и делали ее сторонниками. Пенсионная реформа 1956 года, в общих чертах сохранившаяся до конца СССР, гарантировала предоставление пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца. Срок выхода на пенсию устанавливался в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, с более ранними сроками для работников целого ряда «вредных» профессий и сложных климатических условий.

Сравнительный анализ реальных зарплат при Сталине и Хрущеве показывает значительный рост доходов промышленных рабочих и одновременно политику «уравниловки», когда высококвалифицированный труд в относительных величинах стал цениться ниже, чем прежде. На производстве вводился 7-часовой рабочий день при одном выходном в неделю, который при Брежневе будет заменен 8-часовым при двух выходных. Возросли тарифные ставки. В среднем зарплаты выросли в 2–2,5 раза. В то же время, были ужесточены нормы выработки, ликвидирована фиктивная сдельщина и практика завышения разрядов.

Товары для народа

Рост доходов естественным образом повысил спрос на товары массового потребления – в первую очередь, на одежду и обувь. Однако приоритет в развитии тяжелой промышленности давно создал перекос в производстве бытовых товаров и текстиля. В 1958 году Хрущев заявил, что появилась возможность не в ущерб развитию тяжелой индустрии и обороноспособности страны стремительно нарастить выпуск товаров массового потребления. Подобно кукурузе и целине, у первого секретаря и здесь имелось чудо-решение – массовое применение синтетики. Планы одеть людей с помощью достижений химии настолько овладели Хрущевым, что он был готов синтезировать всё – мех, ткани, кожу. Несколько лет синтетические ткани – нейлон, капрон, лавсан – были в большой моде, однако низкие потребительские свойства синтетики вскоре развеяли ажиотаж вокруг нее.

Правление Хрущева также памятно появлением в простых квартирах современных бытовых приборов – холодильников, пылесосов, стиральных машин, телевизоров. Первые холодильные шкафы для граждан начали выпускать в СССР ещё в 1949 году, но только в конце 1950-х гг. они стали массово появляться в городских квартирах. К 1965 году отсутствие холодильника в квартире уже вызывало недоумение. Наиболее распространенными моделями были «Саратов» и «Ленинград», самым престижным – ЗИЛ.

Первые телевизоры (КВН, «Темп», «Авангард») считались престижным средством проведения досуга. «На телевизор» приглашали соседей, друзей, устраивали семейные просмотры. Однако с налаживанием серийного производства уже через несколько лет телевизор перестал быть чем-то особенным. Для сравнения, в 1953 году в стране выпускалось всего 84 000 аппаратов в год, а в 1964 году – уже около 3 млн.

Спецификой отечественного автопрома было значительное преобладание грузового транспорта: в 1940–1950-е гг. его выпускалось в 4–5 раз больше, чем легкового. Впервые легковушки обошли грузовики в 1972 году, с выходом на полную мощность Волжского автозавода в Тольятти, однако впервые задумались о народном автомобиле при Хрущеве. На эту роль претендовали неброские «Москвичи» 401-й, 402-й и 407-й моделей, которые действительно можно было купить, а не получить через ведомства. Вскоре обеспеченным гражданам стали доступны «Волги», а тем, кто имел доходы ниже – «Запорожцы». Тогда же среди молодежи набрал популярность автотуризм и «дикий» отдых на море, нашедший отражение в фильмах «К Черному морю», «Друг мой, Колька!» или «Три плюс два».

Фестиваль молодежи и студентов

Памятным событием в жизни столичной молодежи стал VI фестиваль молодежи и студентов, прошедший в 1957 году в Москве. Атмосфера свободы и открытости врезалась в память современников и символизировала новую эпоху. 34 000 гостей из 131 страны мира в течение двух недель общались на улицах Москвы с советскими гражданами, делясь своими взглядами, мыслями, надеждами. В этом общении советская молодежь расширяла свое представление о мире, осознавала себя как важная ее часть. Советская пресса тех дней писала: «На фестивале танцы, пение, смех и большой серьезный разговор. Разговор, нужный людям». Московский фестиваль дал толчок к распространению в Советском Союзе рок-н-ролла и бадминтона, ввел моду на джинсы и кеды.

Мода

При Хрущеве СССР приоткрыл себя миру. Советские делегации стали намного чаще бывать за рубежом, а в стране начали появляться иностранные туристы, газеты, журналы. В домах мод, задававших стиль сезона, с большим интересом знакомились с европейскими новинками. В магазинах стали появляться современные фасоны, изящные силуэты. Но в основном последний писк моды шился в ателье или доставался через спекулянтов-фарцовщиков – в большей степени это касалось Москвы, Ленинграда и портовых городов.

В оттепель в моду вошли вельвет и замша, рубашки апаш и узкие брюки у мужчин; осиная талия, пояс, широкие юбки, туфли на шпильках у женщин. В Европе он был известен как стиль «нью лук» от Кристиана Диора, разработанный в конце 1940-х гг. Хрущев ему симпатизировал, считал очень женственным, но любые перегибы и вычурность власть не одобряла. «Низкопоклонство перед Западом» и попугайчатость громко порицались в сатирических статьях. Наибольшую известность среди «несчастных жертв моды» получили стиляги. Они появились в Москве в конце 1940-х гг., но их расцвет пришелся на конец 1950-х гг. Подавляющая же часть населения предпочитала скромные костюмы, платья без излишеств, консервативные цвета.

Кино и спорт

Советский кинематограф со второй половины 1950-х гг. переживал подлинный рассвет. На экраны вышли сотни лент с новой эстетикой, появились новые имена, новые темы. Такие фильмы как «Весна на заречной улице», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Девять дней одного года», «Иваново детство» или «Девчата» на высоком художественном уровне простым языком говорили об обычных житейских радостях, высоких истинах, любви к родине и человеческом достоинстве. Все они по праву вошли в золотой фонд мирового кинематографа. Пятерку самых кассовых фильмов хрущевского времени составили «Карнавальная ночь» и «Гусарская баллада» Э.А. Рязанова, «Чрезвычайное происшествие» В.И. Ивченко, «Иван Бровкин на целине» И.В. Лукинского и «Голубая стрела» Л.С. Эстрина.

Советский спорт впервые появился на международной арене на Олимпиаде 1952 года, но именно при Хрущеве впервые прогремел по всему миру. Футболисты Лев Яшин и Эдуард Стрельцов, штангисты Юрий Власов и Леонид Жаботинский, гимнасты Лариса Латынина и Борис Шахлин, боксеры Владимир Енгибарян и Валерий Попенченко, легкоатлеты Валерий Брумель и Петр Болотников были искренне любимы народом. За них болела вся страна, их спортивные подвиги вдохновляли юное поколение.

Космос

По популярности со спортсменами могли соперничать только космонавты. Та эйфория и гордость за страну, что испытали советские люди 12 апреля 1961 года, можно сравнить, пожалуй, только с 9 мая 1945 года. Полет Юрия Гагарина был встречен неподдельным народным ликованием. Хрущев лично покровительствовал космонавтам, осыпал их наградами и милостями, очень любил общаться с ними лично. Никита Сергеевич выступил инициатором «космической свадьбы» между Адрианом Николаевым и Валентиной Терешковой, лично присутствовал на ней и подарил молодоженам четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. Хрущев всей душой болел за космос, нередко посещал Байконур, регулярно встречался с ведущими конструкторами – В.Н. Челомеем, С.П. Королевым, М.К. Янгелем, Н.А. Пилюгиным и другими.

Космические мотивы пронизывали повседневную жизнь советского человека 1960-х гг. Рассуждения о «цветущих на Марсе яблонях» носили вполне конкретный характер, и многие верили, что колонизация других планет – дело ближайших десятилетий. Трагическая гибель Гагарина стала началом заката этих светлых мечтаний.

Шестидесятники

Интереснейшим феноменом оттепели стали шестидесятники – советские интеллигенты, рожденные в 1920-х – 1940-х гг., чья молодость пришлась на конец 1950-х – начало 1960-х гг. Определяющим в формировании взглядов шестидесятничества стал XX съезд КПСС и развенчание культа личности. Шестидесятники верили в наступление коммунизма при возвращении к ленинским нормам и сохранили социальный оптимизм, чему способствовали ощущение наступившей свободы, успехи в космосе и науке.

Главнейшими глашатаями шестидесятничества стали молодые поэты Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, барды Булат Окуджава, Юрий Визбор, Юлий Ким. Их выступления получили широчайший отклик среди молодежи. Поэтические вечера неизменно собирали аншлаги, лирические и философские песни под гитару пела вся страна. С завершением оттепели востребованными стали иные песни и другие поэты.

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