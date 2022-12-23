МАЛЕНКОВ, ГЕОРГИЙ МАКСИМИЛИАНОВИЧ

Маленков, Георгий Максимилианович (26.12.1901[08.01.1902], Оренбург — 14.01.1988, Москва) — советский государственный и партийный деятель. В 1919 вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), был политработником политуправления Восточного и Туркестанского фронтов. Член Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)) с 1920. В 1921 учился в Московском высшем техническом училище им. Н. Э. Баумана (МВТУ). Активный участник борьбы с левой оппозицией . Не окончив учебу, стал в 1925 работать техническим секретарем сначала в Оргбюро ЦК ВКП(б), в 1927 — в Политбюро. С 1930 работал под руководством Л. М. Кагановича в Московском комитете ВКП(б). С 1934 — заведующий отделом ЦК. В 1939—1957 — член ЦК ВКП(б). Один из организаторов Большого террора 1937—1938 . С 1939 — начальник Управления кадров (до 1946) и секретарь ЦК, член Оргбюро ЦК (до 1952). В 1941—1945 входил в Государственный Комитет обороны , отвечал за авиастроение. Герой Социалистического труда (1943). В 1943—1945 — председатель комитета при СНК СССР по восстановлению хозяйства в освобожденных районах, в 1944—1946 — также заместитель председателя СНК СССР. В 1946—1957 — член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) (КПСС). В 1946 после вскрывшихся недостатков в работе авиационной промышленности и серии аварий понижен в должности, но, сохранив доверие И. В. Сталина, вернулся в руководство на прежние посты. После смерти А. А. Жданова возглавил идеологическую работу ЦК. Один из организаторов Ленинградского дела , борьбы с космополитизмом. После смерти Сталина 5 марта 1953 занял пост председателя Совета министров СССР, поддержал начавшийся процесс десталинизации. Один из организаторов уничтожения Л. П. Берия . 8 февраля 1955 в связи с разоблачением фальсификаций Ленинградского дела потерял пост председателя правительства. В 1957 вошел в «антипартийную группу» . Был снят с постов и отправлен руководить электростанциями. В 1961 исключен из КПСС, вышел на пенсию.

Лит .: Маленков А. Г. О моем отце Георгии Маленкове. М., 1992; Молотов, Маленков, Каганович. 1957. М., 1998; Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945—1991 гг. М., 1998; Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители 1923—1991 гг. М., 1999; Жуков Ю. Н. Сталин: Тайны власти. М., 2005; Баландин Р. К. Маленков. Третий вождь Страны Советов. М., 2007; История Коммунистической партии Советского Союза. М., 2013 . А. В. Шубин.