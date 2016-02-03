М.Ю. Мягков: ХХ съезд сорвал советское общество со стапелей М.Ю. Мягков: ХХ съезд сорвал советское общество со стапелей На чтение: 3 минуты

Журнал «Российская Федерация сегодня» № 02 за 2016 год

60 лет назад, в феврале 1956 года, был зачитан доклад Никиты Хруще­ва «о культе личности и его последствиях», который и стал отправной точкой окончания эпохи, впоследствии именованной «сталинской». Как мы можем оценить этот поступок Хрущева и предоставленный ХХ съезду материал, сыгравший заметную роль не только в истории нашей страны, но и всего мира? Об этом размышляет научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, профессор Михаил Мягков

- Безусловно, нельзя не отметить значимость доклада «О культе лич­ности и его последствиях». Он про­извел эффект разорвавшейся бомбы, буквально сорвал советское обще­ство со стапелей, после чего оно пу­стилось в плавание в неизвестном направлении с эфемерными целями (такими, например, как построение коммунизма к 1980 году). И хотя в истории еще были тихие гавани стабильного развития, но закончи­лось все бурей, разметавшей в кло­чья великое социальное государство. А тогда, особенно в среде интел­лигенции, пошли процессы, в той или иной степени продолжавшиеся вплоть до середины восьмидесятых годов прошлого столетия, когда Гор­бачев объявил о начале «перестрой­ки», которая сначала и рассматри­валась многими как продолжение «оттепели».

- Как вы рассматриваете этот доклад с точки зрения историче­ской достоверности приведенных в нем фактов?

- В нем впервые приведены не­которые документы, в частности переписка Каменева и Крупской, а также Ленина и Сталина, раскры­вающая подоплеку появления так называемого «Завещания Ленина», которое также используется в каче­стве аргумента, «порочащего» Ста­лина как личность, а впоследствии и как государственного деятеля в целом. Однако нельзя не заметить тенденциозность как подбора доку­ментов, так и выводов, к которым приходит докладчик.

Например, цитата из письма Н.К. Крупской: «Сталин позволил вчера по отношению ко мне грубей­шую выходку. Я в партии не один день. За все 30 лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова, интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину...» О чем здесь идет речь? Сталин высказал неудовольствие тем, что Крупская нарушает пред­писание врачей по лечению Лени­на. Эти претензии были высказаны в резкой форме, что стало причи­ной того, что Крупская рассказала об этом не только Каменеву, а через него и всему ЦК, а также больному Ленину, которому врачи категори­чески запретили волноваться... Раз­гневанный Ильич послал Сталину письмо с требованием извиниться, что тот и сделал. Казалось бы, ин­цидент исчерпан. Но Хрущев делает вывод о том, что Сталин имел сквер­ный характер и вследствие этого не способен руководить страной.

Началась борьба за руководство в партии. При этом на чаше политических весов в качестве кандидатов в лидеры оказались Сталин с его «непростым характером» и Троцкий с непомерными амбициями и идеей мировой революции. Победил более умеренный, стратегически дально­видный Сталин. Но и проигравшая сторона не собиралась сдаваться, что показал дальнейший ход собы­тий. Репрессии и кадровая чистка в партии стали во многом следстви­ем этой борьбы... Но мы должны по­нимать, что вследствие революции и ужасов гражданской войны наси­лие как способ решения политиче­ских проблем, увы, казалось право­мерным всем противоборствующим сторонам. Логику тех событий мы должны не оправдывать, но пони­мать, делая выводы на будущее.

Кстати, сам Хрущев в начале 1920-х годов выступал с троцкист­ских позиций, о чем впоследствии публично каялся. При этом он не только не пострадал, но и получил повышение.

- Хрущев обвинил Сталина не только в грубости. Он приводит ряд стратегических просчетов, которые сыграли негативную роль, в том числе в поражени­ях начального периода Великой Отечественной войны.

- Модернизация армии вопреки уверениям Хрущева велась очень активно. Но ее эффективность оставляла желать лучшего. Стра­на только недавно встала на путь ускоренной индустриализации, на­до было еще наладить производ­ство на сотнях новых предприятий военной промышленности, обучить рабочих. Все это не делается вдруг и сразу.

Перевооружение и струк­турные изменения в армии у нас никогда не происходили безболез­ненно, а в 1930-х годах к этому до­бавился фактор сжимающегося вре­мени, угрозы с запада и востока...

Хрущев был прав, когда говорил, что уничтожение военачальников Красной армии нанесло огромный ущерб нашей стране. Войскам недо­ставало компетентных командиров. Но он недоговаривал важнейшей вещи: в условиях гигантского роста вооруженных сил (с 1,5 миллиона до более чем 5 миллионов) войска в лю­бом случае остро нуждались в но­вых офицерских кадрах. Где их было взять? Наша армия была обречена в определенный промежуток време­ни иметь на командных должностях массы неподготовленных должным образом военнослужащих. И это сы­грало самую негативную роль на на­чальном этапе войны. С другой сто­роны, советское руководство пони­мало тогда жизненную потребность омоложения руководящего состава армии. На первые позиции вышли молодые командиры, которые в кон­це концов и выиграли войну...

- В докладе Хрущева есть не­которые логические нестыковки.

В частности, он говорит: «Ленин применял суровые меры в самых необходимых случаях... когда борьба по принципу «кто - кого» неизбежно принимала самые острые формы... Сталин же при­менял самые крайние меры, мас­совые репрессии уже тогда, когда революция победила...» Оправ­дывая один террор, он осуждает другой.

- Хрущев, выступая с докладом на ХХ съезде КПСС, преследовал, помимо прочего, цель устранить с вершины власти сталинские ка­дры, которые угрожали бы его лич­ной власти. В их числе довольно крупные фигуры: Молотов, Мален­ков, Каганович, Булганин и другие. Своим докладом он дискредитиро­вал всех скопом, и теперь каждый, кто выступал против Хрущева, объ­являлся пособником сталинизма.

- Но ведь он и сам принадле­жал к этой когорте. В том числе и его руки были по локоть в крови. Никому другому, а именно Хруще­ву, на просьбу к Сталину повысить квоты на количество репрессируемых, последний отправил резолюцию: «Уймись, дурак!»

- Делая доклад, Хрущев автома­тически вычеркивал себя из числа виновных в репрессиях. К тому же он позаботился о зачистке архивов. Должен сказать, что ни до него, ни после архивы не подвергались та­кой люстрации, которая была при Хрущеве.

- Расскажите, какой резонанс получил тогда доклад Хрущева в мире?

- К сожалению, должен заметить, что он, скорее, сыграл негативную роль. Если внутри страны тем не ме­нее появилось ощущение некой сво­боды, был подъем энтузиазма, ко­торый подкреплялся героическими трудовыми свершениями, прорывом первого человека в космосе и про­чее (хотя все эти достижения были во многом наследием «сталинизма»), то во внешних делах, в отношениях с социалистическим блоком насту­пило серьезное похолодание.

Авторитет СССР после Побе­ды во Второй мировой войне был очень высок. Мир помнил, кому принадлежит основная заслуга в освобождении Европы от фашиз­ма. Также были свежи воспомина­ния европейцев, как наступали на континенте западные союзники. Во Франции люди с ужасом вспо­минали высадку союзников в Нор­мандии. Предварительно англо­американская авиация ковровыми бомбардировками зачищала побе­режье...

Поэтому число приверженцев СССР и социализма в 50-е годы было исключительно велико. Но после доклада Хрущева спецслуж­бы бывших союзников по анти­гитлеровской коалиции стали ак­тивно продвигать этот материал. Заметьте, это не досужие домыслы оппозиции, а заявление главы го­сударства, который разоблачает не просто бывшего руководителя этого государства, а и сам режим, при котором стали возможны та­кие преступления. Многие компар­тии выразили свое недовольство.

В частности, компартии Италии, Греции, некоторых других стран, где позиции левых были традици­онно сильны. Начались проблемы с Китаем, где были очень тесные личные отношения Сталина и Мао Цзэдуна.

- Какие уроки преподаёт нам эта история?

- Есть ироничная поговорка: «История учит только одному, что она никогда никого ничему не учит». Казалось бы, на протяжении всей истории человечества проис­ходили войны, перевороты, рево­люции. И тем не менее в каждом столетии все повторялось вновь и вновь, перемалывая в этих «мя­сорубках» миллионы человеческих жизней. Закономерность? Или, может быть, дело в том, что неко­торые правители пытались найти в истории лишь те страницы, кото­рые доказывали только их правоту, и, не оглядываясь, ввергали свои народы в новую кровавую вакха­налию? Исторические процессы закономерны, но все равно они на­ходятся в наших руках. История се­годня должна не просто учить, но и предостерегать от необдуманных поступков.

А из данной истории, наверное, нужно сделать один вывод: политики должны бережно относиться к истории своей страны, видеть в ней и «черное» и «белое», чтобы не потерять по дороге все то положительное, что было достигнуто предшественниками. Они не должны делать шаги, которые могут навредить государству, даже если, как им кажется, это принесет тактический успех. Интересы государства должны всегда стоять выше собственных интересов.

Беседовал Александр Ржешевский