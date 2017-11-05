Краткий курс истории. И примкнувший к ним Шепилов 5 ноября 1905 года родился Дмитрий Трофимович Шепилов, советский политический деятель, экономист, член-корреспондент АН СССР. Наука с юношества Шепилов родился в Ашхабаде в простой советской семье, его отец был рабочим железнодорожной мастерской. Выпускник ташкентской средней школы, Дмитрий Трофимович успешно оканчивает в 1926 году юрфак МГУ, а также агроэкономический факультет Института красной профессуры. С этого момента он работает по специальностям, пишет научные работы и в начале 1930-х даже выполняет функции научного редактора Большой советской энциклопедии. Д.Т. Шепилов Пионер Востока Шепилов отметился как ученый-экономист и как политик. В первом качестве он по приказу Сталина написал учебник «Политическая экономия», о котором крайне высоко... На чтение: 1 минута

5 ноября 1905 года родился Дмитрий Трофимович Шепилов, советский политический деятель, экономист, член-корреспондент АН СССР.

Наука с юношества

Шепилов родился в Ашхабаде в простой советской семье, его отец был рабочим железнодорожной мастерской. Выпускник ташкентской средней школы, Дмитрий Трофимович успешно оканчивает в 1926 году юрфак МГУ, а также агроэкономический факультет Института красной профессуры. С этого момента он работает по специальностям, пишет научные работы и в начале 1930-х даже выполняет функции научного редактора Большой советской энциклопедии.

Д.Т. Шепилов

Пионер Востока

Шепилов отметился как ученый-экономист и как политик. В первом качестве он по приказу Сталина написал учебник «Политическая экономия», о котором крайне высоко отзывались соотечественники-экономисты старшего поколения, говоря, что издание такого учебника позволило повысить уровень экономической грамотности миллионов советских граждан. А будучи министром иностранных дел, Шепилов, впервые в советской истории, отправился с официальным визитом в страны Ближнего Востока в 1956 году. Он считал неверным прежнюю ориентацию на США и Европу как на торговых партнеров и заложил вектор сотрудничества с арабскими государствами, надолго определив советскую внешнюю политику.

Непримкнувший

После смерти Сталина, когда в ЦК партии развернулась борьба за власть, Шепилов занял достаточно резкую личную позицию по отношению к Хрущеву, считая, что последний вместо назначения грамотных и преданных делу коммунистов на руководящие посты ставит «своих» людей, что плохо для СССР. Как известно, Хрущев выиграл борьбу и поспешил расправиться с группой ярых своих противников: Маленковым, Кагановичем, Молотовым. Дмитрий Трофимович в группу не входил, но зацепило и его: в официальной формулировке в конце списка имен шла фраза «и примкнувший к ним Шепилов». В стране Советов фраза стала крылатой: если к трем собутыльникам присоединялся четвертый, его называли «Шепиловым». Скончался политик и ученый 18 августа 1995 года.