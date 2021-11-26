КОНФЛИКТ
КОНФЛИКТ - социальный тип взаимодействия социального, противоборство сторон, обусловленное противоречием интересов, ценностей и целей.
В число дисциплин, изучающих конфликт, входят философия, социология, социальная антропология, психология (см. Агрессия), политология, педагогика, правоведение, военная и историческая науки, этология и др. Со второй половины XX века формируется междисциплинарная область исследования конфликта - конфликтология.
Структура конфликтов включает в себя факторы и причины возникновения субъектов, объекты и предметы противоборства, динамика конфликта - стадии и этапы конфликтного процесса, механизмы противоборства оппонентов, реализующиеся посредством избранных сторонами стратегий и тактик, моделей конфликтного поведения, а также «образов конфликта» в восприятии людей. Субъектами конфликта могут выступать отдельные люди, политические, этнические, религиозные и другие социальные группы, организации, государства и коалиции государств. Конфликты интересов могут возникать как в форме борьбы за дефицитные ресурсы (власть, собственность, статус), так и в виде конфронтации ценностных ориентаций (идеологических убеждений, нравственных норм) социальных субъектов. Конфликты различаются по характеру, уровню и масштабам, сфере возникновения, способам разрешения, остроте, результатам и ряду др. параметров.
В общетеоретическом плане наиболее часто выделяют следующие типы конфликтов: 1) антагонистические (не подлежащие мирному разрешению на путях достижения соглашения между субъектами конфликтов) и допускающие возможность компромиссного урегулирования; 2) естественные (возникающие сами собой в результате нарастания несоответствия в отношениях субъектов) и искусственные (создаваемые субъектами для реализации определённых целей); 3) явные (проявляющиеся открыто и осознаваемые в качестве таковых) и латентные (не проявляющиеся открыто, не осознаваемые конфликтующими сторонами); 4) реальные, потенциальные и мнимые; 5) функциональные (способствующие развитию социальной системы, выступающие в качестве механизма её саморегулирования и воспроизводства) и дисфункциональные (приводящие к разрушению или нарушению стабильности социальной системы); 6) институционализированные (регулируемые принятыми в данной социальной системе нормами и ценностями) и неинституционализированные.
По характеру и масштабам проявления конфликтов подразделяются на: 1) международные и внутригосударственные; 2) межклассовые, межгрупповые, межличностные. В качестве особых групп нередко выделяют расовые, национальные и этнические конфликты, являющиеся результатом обострения противоречий между представителями различных рас, наций и этносов вследствие их социально-политического неравенства либо ущемления прав, а также религиозные конфликты. Организованная борьба с использованием военных средств между государствами, коалициями государств, социальными, политическими, этническими, религиозными группами обозначается понятием вооружённый конфликт.
На протяжении истории филосовской и общественной мысли конфликтов и их последствия рассматривались в связи с проблемами войны и мира, социальной справедливости и беззакония, насилия и примирения (необходимость мирного разрешения массовых вооружённых конфликтов, идеи толерантности и «вечного мира» между народами, развивавшиеся в эпоху Просвещения, и т. п.).
В XIX - первой половины XX веков изучение конфликов проводилось в рамках отдельных научнух дисциплин - психологии, социальной психологии, социологии. Исследование конфликтов во второй половине XX века прошло два основного этапа.
Первый этап (1950-1970-е годы) характеризуется бурным развитием социологии конфликта и конфронтацией между сторонниками конфликтологической и структурно-функциональной парадигм, когда конфликт рассматривался соответственно либо как генератор объективных социальных изменений в обществе, открывающий перспективу не революц. переворотов, а эволюционных инноваций (Р. Дарендорф, Л. Козер), либо как социальная аномалия, выступающая причиной дестабилизации и дезорганизации социальной системы (Т. Парсонс). Первая школа ориентировала на изучение условий возникновения конфликтов, факторов, определяющих остроту, интенсивность, динамику и функции конфликта (Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Боулдинг, И. Галтунг, Л. Крисберг и др.), вторая - на изучение механизмов и методов сохранения социального порядка и стабильности системы (Т. Парсонс, Р.К. Мертон и др.).
Для второго этапа (1980-1990-е годы) центральной стала проблематика предотвращения эскалации конфликтов и их конструктивного разрешения (Д. Бертон, Ф. Дьюкс и др.). Бертон усматривал фундаментальную причину социальных конфликтов в невозможности для индивидов и социальных групп удовлетворить свои базовые потребности в рамках существующих социальных институтов и норм. Поэтому разрешение конфликта должно быть направлено прежде всего на системные и институциональные изменения, а не на коррекции группового поведения: предупреждение конфликта должно осуществляться на основе упреждающего решения социальных проблем, уже на стадии принятия управленческих решений.
Развитие теоретико-игровых моделей конфликта (Р. Ауманн, Т. Шеллинг и др.) усилило внимание исследователей к практическим проблемам рационального разрешения конфликта и достижения взаимно приемлемого равновесия позиций. Так, результатом применения модели «принципиальных переговоров», разработанной американской Гарвардской школой (Р. Фишер, У. Юри), стали интегративно-партнёрские решения, признаваемые бывшими противниками.
Созданная в России в 1990-х годов сеть специального экспертно-консультационных служб (межрегиональное общественное движение «Конфликтологический форум» в Санкт-Петербурге и др.) осуществляет мониторинг зарождения и обострения различных конфликтов.