КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ
КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ - временный совместный орган СССР, США, Великобритании и Франции, учреждённый ими для осуществления верховной власти в Германии на период её оккупации.
Юридическая база контрольного совета была заложена в решениях Европейской консультативной комиссии 1945 года, Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года о создании в Германии оккупационой зоны и общегерманского контрольного органа союзных держав.
Содержание и механизм деятельности контрольного совета были выработаны на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года. Начал работу 30 августа 1945 года. Размещался в Берлине. Состоял из главнокомандующих четырьмя зонами оккупации.
В компетенцию контрольного совета входило решение вопросов, касающихся Германии как целого и обеспечение единообразия действий главнокомандующих зонами оккупации.
Издал значительое число законов и директив об искоренении герм. милитаризма, о демократизации, денацификации, демонополизации экономики и др. В марте 1948 года прекратил работу в связи с решением западных держав о создании сепаратного западно-германского государства.