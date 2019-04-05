Как Советский Союз вернул себе «длинную руку»
5 апреля 1946 года в Советской Армии была воссоздана Дальняя авиация, ставшая составной частью ядерной триады. Одной из трех важнейших составляющих российских сил ядерного сдерживания, так называемой ядерной триады, с конца 1940-х годов была и остается стратегическая авиация. Наши стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-95, Ту-160 и Ту-22М в последние годы возобновили активные полеты. Русские «медведи» и «блэкджеки» гордо демонстрируют флаг отечественных ВВС в небесах над обоими полушариями Земли, и судя по нервной реакции Запада, как и прежде, воспринимаются там как серьезное оружие. Сегодня командование Дальней авиации — а именно так на языке военных называются воздушные силы ядерного сдерживания — структурно...
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5 апреля 1946 года в Советской Армии была воссоздана Дальняя авиация, ставшая составной частью ядерной триады.
Одной из трех важнейших составляющих российских сил ядерного сдерживания, так называемой ядерной триады, с конца 1940-х годов была и остается стратегическая авиация. Наши стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-95, Ту-160 и Ту-22М в последние годы возобновили активные полеты. Русские «медведи» и «блэкджеки» гордо демонстрируют флаг отечественных ВВС в небесах над обоими полушариями Земли, и судя по нервной реакции Запада, как и прежде, воспринимаются там как серьезное оружие.
Сегодня командование Дальней авиации — а именно так на языке военных называются воздушные силы ядерного сдерживания — структурно входит в состав Воздушно-космических сил России. Но так было далеко не всегда, и порой из военного словаря исчезало даже само понятие «дальняя авиация». В последний раз такое случилось в конце войны, когда вместо Авиации дальнего действия, подчинявшейся непосредственно Ставке Верховного главнокомандования, появилась просто 18-я воздушная армия ВВС РККА. И лишь через полтора года, 5 апреля 1946 года, на базе этой армии вновь была воссоздана Дальняя авиация Вооруженных сил СССР.
Дальний бомбардировщик Ер-2 — одна из самых удачных и оригинальных машин, стоявших на вооружении Авиации дальнего действия Ставки Верховного главнокомандования. Источник: http://www.airwar.ru
От «Ильи Муромца» до Пе-8
Днем рождения дальней авиации сегодня официально считается 23 декабря 1913 года, когда в свой первый испытательный полет отправился самый большой на тот момент самолет в мире — «Илья Муромец», созданный гениальным русским авиаконструктором Игорем Сикорским. Задуманный как пассажирский самолет, «Илья Муромец» с началом Первой мировой войны превратился в первый и самый мощный многомоторный бомбардировщик в мире.
Увы, события первой четверти ХХ века не позволили России удержать заслуженное первенство в сфере тяжелой многомоторной авиации. Его пришлось возвращать невероятными усилиями, и на это ушло почти двадцать лет. Лишь с середины 1930-х годов советские летчики на самолетах конструкции Андрея Туполева и Павла Сухого начали совершать дальние и сверхдальние перелеты. Знаменитые полеты экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова через весь Советский Союз в Америку, в том числе и через Северный полюс, знаменитый полет женского экипажа самолета «Родина» во главе с Валентиной Гризодубовой — все эти достижения имели и далеко идущие практические цели. Понимая неизбежность скорой мировой войны, советское руководство делало все, чтобы доказать потенциальным противникам и союзникам: наши самолеты могут достать врага где угодно.
Высокими темпами в то время развивалась и сама авиационная техника. Если в первые годы после Гражданской войны советские авиаторы вынуждены были довольствоваться морально и технически устаревшими «Муромцами» и иностранными машинами типа «Юнкерса ЮГ-1», то уже в конце 1929 года на вооружение был принят первый советский тяжелый бомбардировщик ТБ-1. Вслед за ним появились ТБ-3 и ДБ-3, а уже накануне Великой Отечественной войны —дальние бомбардировщики Ер-2 и Пе-8.
Советский дальний бомбардировщик Пе-8, доставивший в США наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, на американском аэродроме, июнь 1942 года. Источник: http://www.airwar.ru
Это позволило еще в 1930-х годах создать в составе советских Вооруженных сил такое необычное формирование, как Армия особого назначения — воздушную армию, ставшую прообразом дальней авиации как рода войск. Просуществовали они недолго, до 5 ноября 1940 года, когда впервые в отечественной истории была создана дальняя бомбардировочная авиация Главного командования.
Дальняя бомбардировочная
Недавно появившейся дальнебомбардировочной авиации выпало совершить первые боевые вылеты в первый же день Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года, когда она отправилась на бомбежку скоплений немецких войск непосредственно на государственной границе СССР. После этого советские дальние бомбардировщики наносили удары по целям на территории оккупированной Польши, Румынии и самой Германии. А в конце лета 1941 года впервые бомбили вражескую столицу — Берлин. Тяжелые бомбардировщики Пе-8 и Ер-2 из состава 81-й дальней бомбардировочной дивизии вылетели с аэродрома Пушкин под Ленинградом 10 августа и той же ночью обрушили свой бомбовый груз на столицу Германии, а с середины сентября такие налеты летчики дальнебомбардировочной авиации стали выполнять регулярно. Бомбардировки Берлина группой Евгения Преображенского в 1941-м продолжались целый месяц. Сейчас РВИО создает музей Героя Советского Союза генерал-полковника Преображенского на его родине, в городе Кириллове Вологодской области. /p>
Маршал Георгий Жуков и командующий Авиацией дальнего действия генерал-полковник Александр Голованов на Брянском фронте, июль 1943 года. Источник: https://persons-info.com
Но обстановка на советско-германском фронте в первый период войны и существенные потери авиатехники вскоре привели к тому, что дальнебомбардировочная авиация стала использоваться не по своему прямому назначению, а фактически в роли фронтовой. В этом смысле показателен знаменитый эпизод из романа Константина Симонова «Живые и мертвые», где тройка тяжелых бомбардировщиков ТБ-3 вынуждена была бомбить мост непосредственно у переднего края днем и без прикрытия истребителей. Таких примеров было немало, и стоит ли удивляться, что уже к августу 1941 года потери в дальнебомбардировочной авиации достигли 65%.
В этот момент Ставка Верховного главнокомандования пошла на радикальные меры: дальняя бомбардировочная авиация была переформирована и 5 марта 1942 года превратилась в Авиацию дальнего действия (АДД), сохранив подчиненность непосредственно ставке. При этом она превратилась в самостоятельный род войск, который уже нельзя было использовать как попало, в угоду обстановке.
Командующим Авиацией дальнего действия стал уникальный человек — генерал-майор Александр Голованов, один из тех людей, кто накануне войны ратовал за создание дальнебомбардировочной авиации. Это человек пользовался уникальным доверием со стороны Сталина, что позволило ему после назначения на новую должность быстро превратить АДД в эффективный боевой инструмент. И не только боевой: тяжелые бомбардировщики авиации дальнего действия были единственными машинами в Советском Союзе, способными преодолевать трансконтинентальные и трансокеанские маршруты. Поэтому именно они выполняли многие политически значимые полеты, такие, например, как доставка советской делегации во главе с Иосифом Сталиным на Тегеранскую конференцию в 1943 году или полет главы Наркоминдела Вячеслава Молотова в Англию и США по вопросам союзнической поддержки летом 1942 года.
Дальний бомбардировщик Ил-4 был самым массовым самолетом, который использовался в Авиации дальнего действия. Источник: http://www.airwar.ru
Примечательно и то, что в том же 1942 году в состав АДД вошел, например, Гражданский воздушный флот — «Аэрофлот», многие летчики которого выполняли совсем не гражданские задания, доставляя грузы партизанам, перебрасывая советских военных советников и военные грузы в Южную и Восточную Европу. Вероятно, на том, чтобы активно использовать гражданский флот и включить его в состав Авиации дальнего действия, настоял сам Александр Голованов, который до начала 1941 года работал именно в ГВФ и даже заслужил титул «летчика-миллионера», то есть имевшего налет в миллион километров.
«С армией вы и, болея, справитесь»
Но в начале декабря 1944 года Авиация дальнего действия, несмотря на очевидную успешность ее боевого применения, внезапно подверглась коренной реорганизации. Трудно сказать, почему Ставка Верховного главнокомандования приняла такое решение. Как писал в своих воспоминаниях «Дальняя бомбардировочная…» сам Александр Голованов, виной тому стала его внезапная болезнь, ставшая следствием гигантской перегрузки: «Осенью 1944 года в состав АДД были введены воздушно-десантные войска. <…> К обсуждению вопроса, в чьем подчинении должны быть воздушно-десантные войска, кто их должен готовить, я не привлекался. Последовал вызов в Кремль, где присутствовало уже командование воздушно-десантных войск и где в это время находился маршал Тито, прибывший из Югославии. Мне было объявлено, что решено ввести воздушно-десантные войска в АДД, а мне, как командующему, возглавить это дело. <…> Уйдя с головой в решение вопросов подготовки и предстоящего использования воздушно-десантной армии, прорабатывая возможные варианты ее применения в предстоящих наступательных операциях, я незаметно для себя перешел опять на ненормированный рабочий день, что в самом непродолжительном времени и сказалось на моем здоровье. В ноябре опять начались сильные приступы оставившей было меня болезни, и я в конце концов оказался на постельном режиме в Соснах под Москвой. <…> Видя, что я не в состоянии вести нормальную, по моему пониманию, работу, не могу лично докладывать Верховному и решать нужные вопросы, счел невозможным для себя руководить возложенным на меня объемом работы и обратился с просьбой к Сталину освободить меня от занимаемой должности. Решение для меня пришло совершенно неожиданное. Аэрофлот был передан в Совет Министров СССР, воздушно-десантная армия возвращена в наземные войска, АДД преобразована в 18-ю воздушную армию, а я назначен ее командующим, а также членом Военного совета и заместителем Главнокомандующего ВВС. Некоторое время спустя позвонил Верховный и, справившись о здоровье, сказал:
— Без дела вы пропадете, а с армией вы и, болея, справитесь. Думаю, что и болеть будете меньше».
Командующий Дальней авиацией Вооруженных сил СССР маршал авиации Александр Голованов в парадном мундире, конец 1940-х. Источник: https://prabook.com
Совершенно иную версию выдвинул в своих воспоминаниях «Что было – то было» Василий Решетников, который в 1969-1980 годах командовал Дальней авиацией, а в годы войны был обычным летчиком АДД. По его мнению, «командующий ВВС А. А. Новиков уже давно тяготел к тому, чтобы АДД — эту мощную ударную силу — не только подчинить себе, но и привлечь для боевых действий днем, поскольку воздушные армии фронтов не так уж были сильны ударными средствами, зато располагали несметными массами истребительной авиации, способной прикрыть боевые действия дальних бомбардировщиков с максимальной надежностью, исключающей боевые потери от атак истребителей противника». И в итоге, полагает Василий Решетников, маршал авиации Александр Новиков сумел добиться своего, и детище Александра Голованова – Авиация дальнего действия Ставки Верховного главнокомандования – превратилась в 18-ю воздушную армию, не имевшую в своем названии даже слова «дальнебомбардировочная».
Рождение Дальней авиации
В таком урезанном варианте советская дальняя авиация просуществовала недолго. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки и очевидная ставка бывших союзников по антигитлеровской коалиции на дальнюю авиацию как средство доставки нового оружия вынудили советское руководство пересмотреть решение о ликвидации Авиации дальнего действия. В результате 3 апреля 1946 года Совет министров СССР принимает секретное постановление, касающееся судьбы дальней авиации, а два дня спустя, 5 апреля появляется приказ заместителя министра Вооруженных сил СССР об объявлении выписки из этого совершенно секретного постановления, согласно которой на базе 18-й воздушной армии воссоздавалась дальнебомбардировочная авиация, но уже под другим названием – Дальняя авиация Вооруженных сил СССР.
Первый советский самолет-носитель атомной бомбы Ту-4, поступивший на вооружение советской дальней авиации в 1948 году. Источник: http://www.airwar.ru
Как писал в своих мемуарах назначенный командовать новой структурой Александр Голованов, в то время уже главный маршал авиации, «18-я воздушная армия просуществовала весьма недолго, ранней весной 1946 года она была вновь преобразована в стратегическую авиацию, но получила уже новое название. Дальняя авиация существует и по сей день, что естественно и закономерно. Можно лишь удивляться, как могли тогда снять с частей и соединений даже название дальнебомбардировочных. Сама жизнь показала нелепость такого мероприятия, ибо между бомбардировочной фронтовой авиацией и стратегической – Дальней авиацией существует серьезное различие, серьезная разница как в их боевом применении, так и в их задачах и целях. Сейчас это вопрос бесспорный, а в те времена это не все понимали». Справедливость этой оценки подтвердило время. Сегодня возможности Дальней авиации ВВС России — то есть стратегической авиации страны — на порядки превосходят те, которыми Дальняя авиация СССР обладала в 1946 году.
Заслуги отечественной Дальней авиации четыре с половиной года назад были увековечены памятником в честь 100-летия создания Дальней авиации, стоящим на аллее Девичьего поля в Москве. Открытие монумента, установленного по инициативе командования, Военного совета и Совета ветеранов Дальней авиации при поддержке Российского военно-исторического общества, состоялось 12 ноября 2014 года. Он был создан на пожертвования ветеранов и офицеров Дальней авиации, а также организаций и предприятий России и просто неравнодушных к отечественной истории граждан.
Памятник в честь столетия дальней авиации России, установленный в Москва на аллее сквера Девичьего поля в 2014 году. Источник: https://livejournal.com
Обложка: Самолеты современного Командования Дальней авиации ВКС России (слева направо): Ту-95, Ту-160 и Ту-122М. Источник: http://www.airforce.ru