Почему первое послесталинское десятилетие в культурной жизни СССР получило название «оттепель»?

Потому что цензура была отменена и объявлена полная свобода творчества.

Потому что власть полностью отказалась от вмешательства в культурную жизнь общества.

Потому что писатель Эренбург назвал период оттепелью, сравнив с таянием после долгой зимы.