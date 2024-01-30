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11.06.2026
Культурное пространство в 1953—1964 гг.
Почему первое послесталинское десятилетие в культурной жизни СССР получило название «оттепель»?
Потому что цензура была отменена и объявлена полная свобода творчества.
Потому что власть полностью отказалась от вмешательства в культурную жизнь общества.
Потому что писатель Эренбург назвал период оттепелью, сравнив с таянием после долгой зимы.
Потому что заметно расширились культурные связи с Западом и ослабла изоляция страны.
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