СПО | История России. 1945 год – начало XXI века

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ВЛАСТЬ В ПОСТСТАЛИНСКОЙ РОССИИ (1953-1985 ГГ.)

СОКОЛОВ К.

История страны свидетельствует о том, что искусство всегда было в России морально-политическим фактором. При советской власти искусство и его творцы нередко играли очень важную роль в культурной политике. Особенно интересен период 1956 - 1985 гг. Именно тогда между властью и интеллигенцией начали расшатываться устои политического режима и возросло значение культуры.