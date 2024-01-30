СПО | История России. 1945 год – начало XXI века

ГОСУДАРСТВО И КУЛЬТУРА В СССР ОТ ХРУЩЁВА ДО ГОРБАЧЁВА

БЕЛОШАПКА Н.

Книга посвящена рассмотрению проблемы взаимодействия государства и культуры в один из периодов советской истории, который долгое время в силу различных обстоятельств освещался в исторической науке весьма тенденциозно. В работе выделяются особенности формирования политики в области культуры в СССР, а также исследуется механизм ее. реализации во второй половине 1960-х первой половине 1980-х гг. Автор анализирует специфику взаимоотношений власти и творческой интеллигенции, формы и методы управления художественной культурой. . Кроме того, во многом по-новому оценивается роль государства в развитии культурных связей с зарубежными странами в указанный период. В работе представлены материалы более 20 фондов 5 центральных архивов (РГАНИ, РГАЛИ, ГАРФ, ЦАОПИМ и ЦАГМ). Основная часть архивных документов вводится в научный оборот впервые. . Монография предназначена для преподавателей и студентов гуманитарных факультетов, историков, культурологов, государствоведов, всех, кто интересуется советской историей и вопросами государственного управления.