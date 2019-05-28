ВДНХ: современные прогулки по прошлому В нынешнем году ВДНХ отмечает восьмидесятилетний юбилей, однако привычное нам название выставка получила лишь в 1958 году, когда было издано соответствующее постановление Совета министров СССР. До этого года на ее территории располагалась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, с 1956 здесь же находилась Всесоюзная выставка промышленности. Немного предыстории Еще в довоенные годы на неосвоенных территориях вблизи Останкинского парка и села Алексеевского была создана масштабная всесоюзная выставка, призванная увековечить подвиг советского народа в развитии сельского хозяйства. Выставка носила сезонный характер: посетить ее можно было только в теплое время года. В соответствии с проектом главного архитектора выставки В. Олтаржевского, одни павильоны были посвящены союзным республикам,... На чтение: 2 минуты

В нынешнем году ВДНХ отмечает восьмидесятилетний юбилей, однако привычное нам название выставка получила лишь в 1958 году, когда было издано соответствующее постановление Совета министров СССР. До этого года на ее территории располагалась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, с 1956 здесь же находилась Всесоюзная выставка промышленности.

Немного предыстории

Еще в довоенные годы на неосвоенных территориях вблизи Останкинского парка и села Алексеевского была создана масштабная всесоюзная выставка, призванная увековечить подвиг советского народа в развитии сельского хозяйства. Выставка носила сезонный характер: посетить ее можно было только в теплое время года. В соответствии с проектом главного архитектора выставки В. Олтаржевского, одни павильоны были посвящены союзным республикам, другие — отдельным сельскохозяйственным отраслям, главным из которых стал павильон «Механизация». Первые сооружения ВСХВ были созданы в 1936-1937 годах, а в 1938-1939 в связи с низким качеством постройки сооружений, а также вследствие репрессий в отношении людей, отвечавших за их возведение, состоялась масштабная реконструкция выставки под руководством архитектора С. Чернышева, который также был одним из создателей генерального плана реконструкции Москвы. Уже в 1939-1941 годы ВСХВ стала ключевым местом демонстрации успехов развития сельского хозяйства СССР.

Источник: https://www.culture.ru

Однако начавшаяся вскоре война потребовала множества средств, и потому многие экспонаты выставки были проданы. Архивы ВСХВ были вывезены в Челябинск, а сотрудники, не ушедшие на фронт, эвакуированы в Омск, куда был переведен и Народный комиссариат земледелия. Выставка временно прекратила свое существование.

После окончания Великой Отечественной войны было принято решение о воссоздании ВСХВ. В течение шести лет (1948-1954 гг.) под руководством архитектора А. Жукова большинство павильонов было отстроено заново. Новые сооружения стали подлинным олицетворением популярного в послевоенное время архитектурного стиля — сталинского ампира. Изначальная планировка выставочного комплекса была сохранена, однако на его территории появилось множество новых сооружений: именно тогда архитектором Константином Топуридзе были созданы фонтаны «Дружба народов», «Золотой колос» и «Каменный цветок» — одни из самых известных фонтанов Москвы и по сей день.

Фотнтан «Каменный цветок». Источник: https://pinterest.com

Однако изменившиеся в конце 50-х годов внешние и внутриполитические обстоятельства ставили перед выставочным комплексом новые задачи: теперь СССР предстояло доказать и сделать наглядным нечто большее, чем успехи коллективизации 1930-х годов.

Создание ВДНХ

Смерть Иосифа Сталина стала поворотной точкой в истории Советского Союза. Период, называемый теперь историками «оттепелью», характеризовался некоторым сближением СССР со странами Запада. Период второй половины 50-х годов был временем особой открытости Советского Союза. Так, в 1957 году в Москве состоялся Всемирный фестиваль молодежи, а на 1959 год было запланировано проведение промышленных выставок СССР и США на территориях друг друга. Существует мнение, что именно ожидание визита вице-президента Соединенных Штатов Америки Ричарда Никсона в Москву стало главной причиной реорганизации ВСХВ. Теперь требовалось как можно более наглядно продемонстрировать и странам Запада важнейшие успехи развития советской экономики. Постановление Совета министров СССР «Об объединении Всесоюзных промышленной, сельскохозяйственной и строительной выставок (на Фрунзенской набережной)...» от 28 мая 1958 года стало отправным пунктом появления на карте Москвы нового объекта — Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства.

Президент США Ричард Никсон на ВДНХ. Источник: https://commons.wikimedia.org

Общая планировка выставки и на этот раз остались та же, изменилась лишь концепция ее использования. На смену союзным республиканским павильонам пришли отраслевые: ведь теперь важно было доказать материальное благополучие всего Союза ССР, а не отдельных его частей. В конце 50-х — в начале 60-х годов на выставочной территории были созданы павильоны «Электротехника» (прежде павильон Белорусской ССР), «Земледелие» (павильон Украинской ССР), «Радиотехника» (бывший павильон «Поволжье»), «Атомная промышленность», «Металлургия», «Химическая промышленность», «Вычислительная техника» и другие. Были снесены павильоны Таджикской, Туркменской, Киргизской ССР, а также павильоны Татарской АССР, Башкирской АССР и Центральных областей. Павильон Узбекской ССР превратился в павильон «Советская культура», а «Дальний Восток» — в «Советскую книгу». Тогда же павильон «Механизация» был перестроен в грандиозный по форме павильон «Космос». Новые павильоны отличались большей скромностью декоративного оформления, что вполне соответствовало проводимой в то время кампании по борьбе с архитектурными «излишествами».

Дальнейшая судьба ВДНХ

Тенденция, начало которой было положено в конце 50-х, получила свое развитие в 60-х и 70-х годах. ВДНХ продолжали реконструировать, павильоны выставки перестраивались, а их число постоянно росло за счет появления новых отраслевых сооружений. В 1967 году к юбилею Октябрьской революции был создан павильон «Товары народного потребления», призванный обратить внимание посетителей на поворот советской промышленности к производству товаров группы Б.

Павильон «Космос». Источник: https://vdnh.ru

Любопытным также является другой павильон, появившийся на территории выставки в том году: в ВДНХ после проведения Всемирной торгово-промышленной выставки в Монреале был перевезен советский павильон, поразивший посетителей уникальностью своей конструкции: огромное сооружение из стекла имело всего две стальные опоры и казалось неимоверно легким для своего размера.

Значение ВДНХ

Различные реконструкции и реорганизации сопровождали выставочный комплекс на протяжении всей его истории его, однако главная цель его существования — пропаганда новейших научно-технических достижений СССР — оставалась неизменной. Здесь демонстрировались новейшие изобретения и технологии, сюда приезжали выставки из других стран социалистического блока, на которых также нередко присутствовали их главы. В 1971 году за многочисленные заслуги перед советским государством Указом Председателя Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорного выставка была награждена орденом Красного Знамени.

Источник: https://moiarussia.ru

Однако значение этого комплекса вышло далеко за пределы идеологической пропаганды. Выставка быстро обрела популярность: уже в 60-е годы здесь принимали более 8 миллионов москвичей и гостей города в год, а в выставках ежегодно участвовали порядка 200-300 тысяч человек.

Благодаря уникальным экспозициям и мероприятиям, а также в силу невероятного очарования величественных сталинских павильонов и других зрелищных сооружений территория ВДНХ стала любимым местом для прогулок горожан и одним из самых ярких символов столицы.