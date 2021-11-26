ШПАЛИКОВ ГЕННАДИЙ ФЁДОРОВИЧ

Российский поэт, сценарист, кинорежиссёр.

Биография и творчество

Родился в семье военного инженера Ф.Г. Шпаликова. С 1939 г. в Москве. В 1941-1943 гг. вместе с Военно-инженерной академией им. В. Куйбышева семья находилась в эвакуации в пос. Ала-Арча близ Фрунзе в Киргизии. В начале 1945 г. отец Шпаликова пропал без вести на фронте. Закончил суворовское училище в Киеве (1955), проходил обучение в Московском военном училище им. Верховного Совета РСФСР (1955-1956, отчислен из-за ранения, полученного во время учений). Окончил сценарный факультет ВГИКа (1961).

В 1959-1962 гг. состоял в браке с Натальей Рязанцевой. С 1962 по 1974 гг. был женат на актрисе Инне Гулой, у пары родилась дочь Дарья.

Первые стихи и рассказы поэт начал писать в суворовском училище, тогда же стал вести дневник. Первая публикация – 26 июня 1955 г. в газете «Сталинское время» («Два стихотворения»). Осенью там же напечатана подборка стихотворений Шпаликова («Лирические стихи»).

В 1960 г. на «Мосфильме» утверждён для съемок его сценарий фильма «Причал», но работа так и не вышла из-за самоубийства режиссера В. Китайского. В 1962 г. по сценарию Шпаликова создается детский короткометражный фильм «Трамвай в другие города». Первая крупная сценарная работа – фильм «Застава Ильича» (1962, реж. М.М. Хуциев). Он подвергся разгромной критике Н.С. Хрущёва и появился на экранах после значительной переработки в январе 1965 г. под названием «Мне двадцать лет». Большим событием стал выход кинокартин «Я шагаю по Москве» (1964, реж. Г.Н. Данелия) и «Я родом из детства» (1966, реж. В.Т. Туров). В 1967 г. состоялась премьера фильма «Долгая и счастливая жизнь», первая работа, снятая Шпаликовым по своему сценарию (премия МКФ в Бергамо). Киноработы Шпаликова развивают такие темы, как преемственность поколений, память о войне, проблемы молодёжи (поколение шестидесятников). Им присущи легкий юмор, отсутствие ярко выраженной динамики сюжета.

2-я половина 1960-х стала для Шпаликова временем творческой невостребованности. Его замыслы наши воплощение лишь в экранизации мультфильмов «Жил-был Козявин» (1966) и «Стеклянная гармоника» (1968) по его сценариям. В это же время его преследуют бытовые неурядицы: обостряется алкогольная зависимость, из-за разлада в семье он уходит из дома.

Большое значение в творчестве Шпаликова имел снятый по его сценарию фильм Л.Е. Шепитько «Ты и я» (1971; приз МКФ в Венеции, 1972). Картина стала осмыслением эпохи «шестидесятников» и развеивала многие присущие ей иллюзии. Фильм был благосклонно встречен критиками, но почти не замечен публикой. Кинокартина «Пой песню, поэт…» (1973, реж. С.П. Урусевский) о жизни и творчестве С.А. Есенина также не имела успеха у зрителей.

Как поэт Шпаликов при жизни был менее известен. Первый сборник стихотворений вышел лишь после его смерти («Избранное». М., 1979). Тем не менее, во многих фильмах звучали песни на его стихи: «Палуба» (фильм «Коллеги», 1962), «По несчастью или к счастью» (фильм «Подранки», 1976), «Ах, утону я в Западной Двине» (фильм «Гений», 1991) и др. Наибольшую известность получила песня «Бывает всё на свете хорошо…» (музыка А.П. Петрова) из к/ф «Я шагаю по Москве».

Вместе с И.М. Маневичем Шпаликов создал пьесу «Тайное общество» (печаталась под названием «О доблести, о славе, о любви (Поручик Каховский)» в 1967; поставлена в 1968).

1 ноября 1974 г. Шпаликов покончил с собой на одной из дач в Переделкино. Погребен в Москве на Ваганьковском кладбище.