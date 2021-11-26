ПОЛЕВОЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ПОЛЕВОЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - русский прозаик, журналист, Герой Социалистического Труда (1974).
Отец - юрист, мать - врач. В 1913 году семья переехала в Тверь. Окончил промышленно-экономический техникум (1926); работал в текстильной промышленности. С 1928 года профессиональный журналист. С 1941 года жил в Москве. Во время Великой Отечественной войны был в действующей армии как корреспондент газеты «Правда»; присутствовал на Нюрнбергских процессах 1945-1949 годов. С 1962 года главный редактор журнала «Юность». С 1967 года секретарь правления СП СССР. С 1969 года председатель правления Советского фонда мира.
Первая книга «Мемуары вшивого человека» (1927 год; единственное издание под фамилией Кампов) - очерки о людях преступного мира. Известность снискала написанная в русле социалистического реализма повесть «Горячий цех» (1939) о героях первых пятилеток. Широкую славу Полевому принесла «Повесть о настоящем человеке» (1946 год, Государственная премия СССР, 1947 год; экранизирована в 1948 году; одноименная опера на музыку С.С. Прокофьева, 1948 год, поставлена в 1960 году, ГАБТ), основанная на реальной истории лётчика А.П. Маресьева и ставшая «учебником мужества» для нескольких поколений советских людей. Фронтовые впечатления отражены в книге очерков «От Белгорода до Карпат» (1945), сборник рассказов «Мы - советские люди» (1948, Государственная премия СССР, 1949 год), романе «Золото» (1950). Строителям Волго-Донского канала посвящён сборник рассказов и повестей «Современники» (1952), возведению ГЭС в Сибири - роман «На диком бреге» (1962). Дневники военного корреспондента - в основе книг «В большом наступлении» (1967), «В конце концов. Нюрнбергские дневники» (часть 1-2, 1968 год), «До Берлина - 896 километров» (1973), «Эти четыре года» (1974). Среди других произведений: повесть «Вернулся» (1949); романы «Глубокий тыл» (1958), «Доктор Вера» (1966); путевые очерки «Американские дневники» (1956), «30000 ли по Китаю» (1957), «По белу свету» (1958), «Ангарские записи» (1959), «Саянские записи» (1964); книга литературных портретов деятелей культуры «Силуэты» (1974); пьесы, статьи.
Награждён 2 орденами Ленина (1967, 1974).
Сочинения:
Избр. произведения. М., 1969. Т. 1-2;
Самые памятные: История моих репортажей. М., 1980;
Собр. соч. М., 1981-1986. Т. 1-9.