ПАПАСКИРИ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ

ПАПАСКИРИ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ - абхазский про­за­ик, народный пи­са­тель Абхазской АССР (1977).

Окон­чил Су­хум­скую учи­тель­скую се­ми­на­рию (1925), в 1928-1929 годах учил­ся в Ле­нинградском восточном институте. В 1943-1950 ди­рек­тор Абхазского государственного издательства, за­тем ре­дак­тор там же.

Ав­тор пер­во­го абхазского ро­ма­на - «Те­мыр» (1937 год; в русском переводе - «К дол­гой жиз­ни», 1948 год; Государственная премия Абхазии АССР, 1967 год), где в ду­хе со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма по­ка­за­ны со­ци­аль­ные пре­об­ра­зо­ва­ния в абхазской де­рев­не конца 1920-х - середина 1930-х годов. Ши­ро­кую из­вест­ность при­нёс ро­ман-эпо­пея «Жен­ская честь» (книга 1-3, 1949-1963 года; русский перевод 1967 года; пер­во­на­чаль­ное название - «Путь Хи­мур») о судь­бе абхазской де­вуш­ки, ко­то­рая вы­хо­дит по­бе­ди­тель­ни­цей из вы­пав­ших на её до­лю не­лёг­ких ис­пы­та­ний, ста­но­вясь че­ло­ве­ком но­во­го, со­вет­ско­го об­ще­ст­ва. В ис­то­рической по­вес­ти «Че­ло­век и ро­ди­на» (1979) Папаскири об­ра­тил­ся к тра­гическим со­бы­ти­ям Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ман «У под­но­жия Ер­ца­ху» (1953), сборник «Рас­ска­зы мо­ей ба­буш­ки» (1977).

Сочинение:

Собр. соч.: В 5 т. Су­ху­ми, 1964-1970 (на абх. яз.).