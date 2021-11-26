ПАНФЁРОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ
ПАНФЁРОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ - русский писатель ХХ века.
Из крестьян. Учился в Вольской учительской семинарии, на факультете общественных наук Саратовского университета (1923-1925). С 1925 года жил в Москве. В 1921-1931 годах сотрудничал в журнале «Красная новь», в 1931-1954 годах и с 1957 года возглавлял журнал «Октябрь».
Дебютировал в печати в 1918 году. Автор пьес из жизни деревни: «Дети земли» (1920), «Пахом» (1923), «Бунт земли» (1926) и другие. Наиболее значительное произведение - роман о колллективизации «Бруски» (книга 1-4, 1928-1937) в духе социалистического реализма. Теме Великой Отечественной войны посвящены повесть «Своими глазами» (1941), а также трилогия романов «Борьба за мир» (книга 1-2, 1945-1947 годов; Государственная премия СССР, 1948 год), «В стране поверженных» (1948 год; Государственная премия СССР, 1949 год) и «Большое искусство» (1954). В центре трилогии «Волга-матушка река» (романы: «Удар», 1953 год; «Раздумье», 1958 год; «Во имя молодого», 1960 год) - жизнь страны в первые послевоенные годы. Среди других произведений: книга автобиографической прозы «Родное прошлое» (не окончена; 1956 год); рассказы, очерки, публицистика.
Сочинения:
Собр. соч. М., 1986. Т. 1-6;
Родное прошлое: Повести и рассказы. М., 1989.