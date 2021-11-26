НЯГА
НЯГА - молдавские музыканты, отец и сын.
Штефан (Степан Тимофеевич) [24.11(07.12).1900, Кишинёв - 30.05.1951, там же], композитор, пианист, дирижёр, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР (1943). С 1920 года жил в Бухаресте, в 1927 году окончил Академию музыки и драматического искусства как пианист (класс Г. Саеджиу), в 1940 году - как композитор (класс Д. Куклина). В 1937-1939 годах совершенствовался в Париже у Н. Буланже (композиция), А. Корто (фортепиано) и Ш. Мюнша (дирижирование). В 1940-1941 и 1944-1950 годах преподавал в Кишинёвской консерватории, в 1946-1948 годах председатель правления CК Молдавской ССР, с 1947 года дирижёр Симфонич. оркестра Молдавской филармонии (Кишинёв). Первый молдавский композитор-симфонист («Поэма о Днестре», 1943). Автор музыки Государственного гимна Молдавской ССР (1945). Среди сочинений: кантаты - «Штефан Великий» (1946), «Бессарабцы» (1947); 2 симфонии (1922, 1940) и другие произведения для оркестра; концерты - для гобоя с оркестром «Дойна» (1940), для скрипки, фортепиано и струнного оркестра «Молдавская фантазия» (1941), для скрипки с оркестром (1943); камерно-инструментальные ансамбли, хоры, песни. Государственная премия СССР (1950). Награждён орденом Ленина.
Георгий (Джордже) (родился 19.03.1922, Бухарест), композитор, скрипач, педагог. Учился в Бухаресте, в 1948 году окончил Московскую консерваторию как скрипач (класс Б.Е. Кузнецова), в 1958 году - Кишинёвскую консерваторию как композитор (класс Л.С. Гурова). В 1958-1969 годах и с 1971 года преподавал игру на скрипке в Кишинёвской консерватории (в 1963-1983 годах Институт искусств имени Г. Музическу, с 1990 года Академия музыки). Среди сочинений: опера «Глира» («Барбу Лэутару», 1974, Кишинёв); 3 симфонии (1958, 1965, 1983), симфоническая поэма «Данко» (1967) и другие произведения для оркестра; камерные ансамбли, в том числе Фортепианное трио (1976), Квартет для флейты, скрипки, виолончели и фортепиано (1984); романсы, песни. Государственная премия Молдавской ССР (1967).