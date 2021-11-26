МЕЗЕНЦЕВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ
МЕЗЕНЦЕВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ - российский архитектор, член-корреспондент Академии строительства и архитектуры СССР.
Окончил МАРХИ (1935 год). Возвёл многочисленные железнодорожные вокзалы (в Харькове, Смоленске, Горках Ленинских и др.; все 1946-1951 годы).
Главные работы создал в Москве. Высотное здание у Красных Ворот (1949-1952 годы, совместно с архитектором А. Н. Душкиным и инженером В. М. Абрамовым) в стиле советского неоклассицизма имеет ярко выраженное ярусное построение, в его декоре использованы мотивы древнерусского зодчества.
В решении здания ГУВД на улице Петровка (1952-1959 годы; на месте бывших Петровских казарм) следовал традициям русской классицистической архитектуры: глубокий курдонёр, характерный для городской усадьбы, боковые корпуса, обращённые к улице, с фасадами, украшенными лоджиями с арочными проёмами и 4-колонным портиком с фронтоном.
В 1951-1961 годах возглавлял авторский коллектив мастерской «Моспроекта», руководил проектированием и застройкой Юго-Западного района Москвы. В 1960 году вошёл (вместе с А. В. Власовым, И. И. Ловейко, М. В. Посохиным) в группу по проектированию Дворца Советов на Ленинских горах, в 1963 года возглавил Управление по проектированию Дворца Советов (с 1964 года Центральный НИИ экспериментального проектирования зрелищных и спортивных сооружений; стал его первым директором; с 1974 года НИИ носит имя Мезенцева).
Среди значительных построек этого периода - высотное здание проектных организаций на проспекте Вернадского (1963-1973 годы). В 1965-1968 годах разрабатывал проекты застройки центров Перми, Томска, Ташкента. Последняя работа - Ленинский мемориал в Ульяновске (1967-1970 годы). Преподавал в МАРХИ (с 1935 года, профессор с 1969 года).