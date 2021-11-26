МЕЛИК-ПАШАЕВ Александр Шамильевич

Российский ди­ри­жёр, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1937), народный артист СССР (1951).

Один из круп­ней­ших отеч. ди­ри­жё­ров. В 1923–31 ди­ри­жёр Тиф­лис­ско­го опер­но­го те­ат­ра (с пе­ре­ры­вом). Од­но­врем. в 1928–1930 учил­ся в Ле­нингр. конс. (окон­чил по клас­су А. В. Гаука). С 1931 ди­ри­жёр (де­бю­ти­ро­вал опе­рой «Аи­да» Дж. Вер­ди), в 1955–1963 гл. ди­ри­жёр моск. Боль­шо­го те­ат­ра; здесь под его управ­ле­ни­ем бы­ли ис­пол­не­ны мно­гие зап.-ев­роп., рус. и сов. опе­ры. Ди­ри­жи­ро­вал моск. пре­мье­ра­ми опер «Ле­ди Мак­бет Мцен­ско­го уез­да» Д. Д. Шос­тако­ви­ча (1935), «Абе­са­лом и Эте­ри» З. П. Па­лиа­шви­ли (1939), «Ве­ли­кая друж­ба» В. И. Му­ра­де­ли (1947), «Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на (1954), «Банк бан» Ф. Эр­ке­ля и «Вой­на и мир» С. С. Про­кофь­е­ва (обе 1959), «Фаль­стаф» Дж. Вер­ди (1962). Сре­ди луч­ших спек­так­лей: «Отел­ло» Вер­ди (1932), «Че­ревич­ки» (1941, Гос. пр. СССР, 1942) и «Пи­ко­вая да­ма» (1944) П. И. Чай­ков­ско­го, «Виль­гельм Телль» Дж. Рос­си­ни (1942, Гос. пр. СССР, 1943). Об­шир­ный сим­фо­нич. ре­пер­ту­ар вклю­чал ряд со­чи­не­ний Чай­ков­ско­го, Бет­хо­ве­на, фраг­мен­ты из опер Р. Ваг­не­ра , сим­фо­нич. по­эму «Дон Жу­ан» Р. Штрау­са и мн. др. В 1943 М.-П. ди­ри­жи­ро­вал кон­курс­ны­ми про­слу­ши­ва­ния­ми на луч­ший гос. гимн (в ночь на 1.1.1944 Гос. гимн СССР впер­вые про­зву­чал по ра­дио под упр. М.-П.). В 1950–60-е гг. М.-П. га­ст­ро­лиро­вал за ру­бе­жом. Под его управ­ле­ни­ем пол­но­стью за­пи­са­но св. 10 опер, в т. ч. «Бо­рис Го­ду­нов» (фир­ма «Colum­bia», 1964; пре­мия Амер. ака­де­мии ис­кусств), Ре­к­ви­ем Вер­ди и мн. др. Ав­тор муз. про­из­ве­де­ний.

Автор статьи: Л. Д. Ры­ба­ко­ва.