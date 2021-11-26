МЕЛИК-ПАШАЕВ Александр Шамильевич
Российский дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1937), народный артист СССР (1951).
Один из крупнейших отеч. дирижёров. В 1923–31 дирижёр Тифлисского оперного театра (с перерывом). Одноврем. в 1928–1930 учился в Ленингр. конс. (окончил по классу А. В. Гаука). С 1931 дирижёр (дебютировал оперой «Аида» Дж. Верди), в 1955–1963 гл. дирижёр моск. Большого театра; здесь под его управлением были исполнены многие зап.-европ., рус. и сов. оперы. Дирижировал моск. премьерами опер «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича (1935), «Абесалом и Этери» З. П. Палиашвили (1939), «Великая дружба» В. И. Мурадели (1947), «Фиделио» Л. ван Бетховена (1954), «Банк бан» Ф. Эркеля и «Война и мир» С. С. Прокофьева (обе 1959), «Фальстаф» Дж. Верди (1962). Среди лучших спектаклей: «Отелло» Верди (1932), «Черевички» (1941, Гос. пр. СССР, 1942) и «Пиковая дама» (1944) П. И. Чайковского, «Вильгельм Телль» Дж. Россини (1942, Гос. пр. СССР, 1943). Обширный симфонич. репертуар включал ряд сочинений Чайковского, Бетховена, фрагменты из опер Р. Вагнера, симфонич. поэму «Дон Жуан» Р. Штрауса и мн. др. В 1943 М.-П. дирижировал конкурсными прослушиваниями на лучший гос. гимн (в ночь на 1.1.1944 Гос. гимн СССР впервые прозвучал по радио под упр. М.-П.). В 1950–60-е гг. М.-П. гастролировал за рубежом. Под его управлением полностью записано св. 10 опер, в т. ч. «Борис Годунов» (фирма «Columbia», 1964; премия Амер. академии искусств), Реквием Верди и мн. др. Автор муз. произведений.
Автор статьи: Л. Д. Рыбакова.