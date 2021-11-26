МЕДВЕДКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
МЕДВЕДКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист СССР.
Учился в техническом училище в Пензе. С 1919 года (не закончив образования) участник Гражданской войны 1917-1922 годов. С 1927 года старший инструктор Главного политического управления РККА. С того же года в «Госвоенкино» (сценарист и ассистент режиссёра, позднее режиссёр) начал производство военно-учебных кинофильмов («Торпеда», «Разведка», «Береги здоровье»). Во время съёмок фильма «Путь энтузиастов» (1930 год) был ассистентом режиссёра у Н. П. Охлопкова, оказавшего влияние на формирование творческого метода Медведкина.
С 1929 года режиссёр «Союзкино». По собственным сценариям снял короткометражные сатирические комедии «Полешко» и «Держи вора» (обе 1930 год), «Фрукты - овощи», «Дурень, ты дурень», «Про белого бычка» (все 1931 год), вызвавшие широкий общественный резонанс и споры о возможности сатиры в советском кино. В конце 1931 года организовал (в 1932 году возглавлял) передвижную киностудию «Кинопоезд» (действовала до 1934 года), где как режиссёр снял около 20 фильмов (в т. ч. игровые комедии: «Дыра», «Западня», обе 1932 год; «Тит», 1933 год).
В 1935 году поставил немой игровой фильм «Счастье», высоко оценённый С. М. Эйзенштейном, В. И. Пудовкиным, А. П. Довженко. В этом фильме в полной мере проявился эксцентризм мышления Медведкина, основанный на фольклорных принципах (прежде всего народного театра). Поставил звуковые лирические комедии «Чудесница» (1937 год) и «Новая Москва» (1939 год, фильм в прокат не вышел). В 1941-1943 годах заместитель директора киностудии в Баку, в 1943-1945 годах начальник Военной киногруппы 3-го Белорусского фронта. Материалы, снятые киногруппой, вошли в фильмы «Минск наш», «Бои за освобождение города Вильнюса», «В Восточной Пруссии» (все 1944 год), «Кёнигсберг» (1945 год). Сконструировал портативный киноаппарат для организованной им специальной группы (32 человека) кинооператоров-разведчиков.
С 1948 года на Центральной студии документальных фильмов в Москве. В 1956 году поставил комедийный фильм «Беспокойная весна» (о покорителях целины). В 1950-е годы разработал жанр документального кинопамфлета («Разум против безумия», 1960 год; «Закон подлости», 1962 год; «Дружба со взломом», 1966 год; «Тень ефрейтора», 1967 год; «Склероз совести», 1968 год).
Среди др. фильмов: документальные - «Цветущая юность» (короткометражный, 1939 год), «С тобою рядом» (1962 год), «Утро Республики Гана» (1963 год), «Ещё один памятник» (1964 год), «Мир Вьетнаму!» (1965 год), «Тревожная хроника» (1972 год), «Безумие» (1980 год), «Тревога» (1984 год); отличающиеся острой публицистичностью фильмы об истории Китая второй половины XX века - «Наш друг Сун Ятсен» (1966 год), «Письмо китайскому другу» (1969 год), «Ночь над Китаем» (1971 год), «Правда и неправда» (1975 год), «Осторожно! Маоизм!» (1976 год), «На земле Китая» (1977 год), «Пекин - тревога человечества» (1978 год).
Автор сценариев фильмов «Мост через Выпь» (1928 год), «Скорая помощь» (анимационный, 1949 год), «Страдания молодого Геркулесова» (1972 год), а также многих своих фильмов. Французский кинорежиссёр К. Маркер снял о Медведкине фильмы «Поезд в пути» (1972 год) и «Гробница Александра, или Последний большевик» (1993 год).
Сочинения:
Позиций не сдадим // Пролетарское кино. 1939. № 9;
В боях за сатиру // Жизнь в кино. М., 1971;
Чувствовать себя бойцами // Искусство кино. 1972. № 6;
El cine como propaganda politica. B. Aires, 1973;
Кинофельетоны // Из истории кино. М., 1974;
294 дня на колесах // Из истории кино. Материалы и документы. М., 1977. Вып. 10..