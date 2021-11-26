МЕДВЕДКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

МЕДВЕДКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский ки­но­ре­жис­сёр, сце­на­рист, народный артист СССР.

Учил­ся в тех­ническом училище в Пен­зе. С 1919 года (не за­кон­чив об­ра­зо­ва­ния) уча­ст­ник Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов . С 1927 года стар­ший ин­ст­рук­тор Глав­но­го по­ли­ти­че­ско­го уп­рав­ле­ния РККА . С то­го же го­да в «Гос­во­ен­ки­но» (сце­на­рист и ас­си­стент ре­жис­сё­ра, позд­нее ре­жис­сёр) на­чал про­изводство во­енно-учеб­ных ки­но­филь­мов («Тор­пе­да», «Раз­вед­ка», «Бе­ре­ги здо­ро­вье»). Во вре­мя съё­мок фильма «Путь эн­ту­зиа­стов» (1930 год) был ас­си­стен­том ре­жис­сё­ра у Н. П. Ох­лоп­ко­ва, ока­зав­ше­го влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние творческого ме­то­да Медведкина.

С 1929 года режиссёр «Со­юз­ки­но». По собственным сце­на­ри­ям снял ко­рот­ко­мет­раж­ные са­ти­рические ко­ме­дии «По­леш­ко» и «Дер­жи во­ра» (обе 1930 год), «Фрук­ты - ово­щи», «Ду­рень, ты ду­рень», «Про бе­ло­го быч­ка» (все 1931 год), вы­звав­шие ши­ро­кий об­щественный ре­зо­нанс и спо­ры о воз­мож­но­сти са­ти­ры в советском ки­но. В конце 1931 года ор­га­ни­зо­вал (в 1932 году воз­глав­лял) пе­ре­движ­ную ки­но­сту­дию «Ки­но­по­езд» (дей­ст­во­ва­ла до 1934 года), где как ре­жис­сёр снял около 20 филь­мов (в т. ч. иг­ро­вые ко­ме­дии: «Ды­ра», «За­пад­ня», обе 1932 год; «Тит», 1933 год).

В 1935 году по­ста­вил не­мой иг­ро­вой фильм «Сча­стье», вы­со­ко оце­нён­ный С. М. Эй­зен­штей­ном, В. И. Пу­дов­ки­ным, А. П. Дов­жен­ко. В этом филь­ме в пол­ной ме­ре про­явил­ся экс­цен­тризм мыш­ле­ния Медведкина, ос­но­ван­ный на фольк­лор­ных прин­ци­пах (пре­ж­де все­го народного те­атра). По­ста­вил зву­ко­вые ли­рические ко­ме­дии «Чу­дес­ни­ца» (1937 год) и «Но­вая Мо­ск­ва» (1939 год, фильм в про­кат не вы­шел). В 1941-1943 годах заместитель ди­рек­то­ра ки­но­сту­дии в Ба­ку, в 1943-1945 годах начальник Во­енной ки­но­груп­пы 3-го Бе­ло­русского фрон­та. Ма­те­риа­лы, сня­тые ки­но­груп­пой, во­шли в филь­мы «Минск наш», «Бои за ос­во­бо­ж­де­ние города Виль­ню­са», «В Вос­точ­ной Прус­сии» (все 1944 год), «Кё­нигс­берг» (1945 год). Скон­ст­руи­ро­вал пор­та­тив­ный ки­но­ап­па­рат для ор­га­ни­зо­ван­ной им специальной груп­пы (32 человека) ки­но­опе­ра­то­ров-раз­вед­чи­ков.

С 1948 года на Центральной сту­дии до­ку­мен­таль­ных филь­мов в Мо­ск­ве. В 1956 году по­ста­вил ко­ме­дий­ный фильм «Бес­по­кой­ная вес­на» (о по­ко­ри­те­лях це­ли­ны). В 1950-е годы раз­ра­бо­тал жанр до­ку­мен­таль­но­го ки­но­пам­фле­та («Ра­зум про­тив бе­зу­мия», 1960 год; «За­кон под­лос­ти», 1962 год; «Друж­ба со взло­мом», 1966 год; «Тень еф­рей­то­ра», 1967 год; «Скле­роз со­вес­ти», 1968 год).

Сре­ди др. филь­мов: до­ку­мен­таль­ные - «Цве­ту­щая юность» (ко­рот­ко­мет­раж­ный, 1939 год), «С то­бою ря­дом» (1962 год), «Ут­ро Рес­пуб­ли­ки Га­на» (1963 год), «Ещё один па­мят­ник» (1964 год), «Мир Вьет­на­му!» (1965 год), «Тре­вож­ная хро­ни­ка» (1972 год), «Бе­зу­мие» (1980 год), «Тре­во­га» (1984 год); от­ли­чаю­щие­ся ост­рой пуб­ли­ци­стич­но­стью филь­мы об ис­то­рии Ки­тая второй половины XX века - «Наш друг Сун Ят­сен» (1966 год), «Пись­мо ки­тай­ско­му дру­гу» (1969 год), «Ночь над Ки­та­ем» (1971 год), «Прав­да и не­прав­да» (1975 год), «Ос­то­рож­но! Мао­изм!» (1976 год), «На зем­ле Ки­тая» (1977 год), «Пе­кин - тре­во­га че­ло­ве­че­ст­ва» (1978 год).

Ав­тор сце­на­ри­ев филь­мов «Мост че­рез Выпь» (1928 год), «Ско­рая по­мощь» (ани­мационный, 1949 год), «Стра­да­ния мо­ло­до­го Гер­ку­ле­со­ва» (1972 год), а так­же многих сво­их филь­мов. Французский ки­но­ре­жис­сёр К. Мар­кер снял о Медведкине филь­мы «По­езд в пу­ти» (1972 год) и «Гроб­ни­ца Алек­сан­д­ра, или По­след­ний боль­ше­вик» (1993 год).

Сочинения:

По­зи­ций не сда­дим // Про­ле­тар­ское ки­но. 1939. № 9;

В бо­ях за са­ти­ру // Жизнь в ки­но. М., 1971;

Чув­ст­во­вать се­бя бой­ца­ми // Ис­кус­ст­во ки­но. 1972. № 6;

El cine como propaganda politica. B. Aires, 1973;

Ки­но­фель­е­то­ны // Из ис­то­рии ки­но. М., 1974;

294 дня на ко­ле­сах // Из ис­то­рии ки­но. Ма­те­риа­лы и до­ку­мен­ты. М., 1977. Вып. 10..