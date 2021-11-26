МАЙБОРОДА

МАЙБОРОДА - украинские му­зы­кан­ты.

Ге­ор­гий Ил­ла­рио­но­вич [18 ноября (1 декабря) 1913 года, ху­тор Пе­ле­хов­щи­на Кре­мен­чуг­ский уезд Пол­тав­ской губернии, ны­не село Гло­бин­ско­го района Пол­тав­ской области - 6 декабря 1992 года, Ки­ев], ком­по­зи­тор, пе­да­гог, об­щественный дея­тель, народный артист СССР (1960 год).

В 1941 году окон­чил Ки­ев­скую консерваторию по клас­су Л.Н. Ре­вуц­ко­го, в 1949 году - ас­пи­ран­ту­ру. В 1952-1958 годах и с 1975 года пре­по­да­вал здесь музыкально-тео­ре­тические дис­ци­п­ли­ны. В 1967-1968 годы председатель прав­ле­ния СК УССР, в 1962-1968 годы сек­ре­тарь СК СССР.

Внёс вклад в раз­ви­тие украинской советской му­зы­ки, тя­го­тел к ге­рои­ко-пат­рио­тической те­ма­ти­ке.

Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ры - «Ми­ла­на» (1957 год), «Ар­се­нал» (1960 год; Государственная премия УССР, 1963 год), «Та­рас Шев­чен­ко» (на собственное либретто, 1964 год), «Яро­слав Муд­рый» (1973 год; все по­став­ле­ны в Кие­ве); во­каль­но-сим­фо­ническая по­эма «За­по­рож­цы» (1954 год); для ор­ке­ст­ра - 4 сим­фо­нии (1940-1986 годы), сим­фо­ническая по­эма «Ли­лея» (1939 год), Гу­цуль­ская рап­со­дия (1949 год, 2-я редакция - 1952 год), сюи­та из му­зы­ки к тра­ге­дии У. Шек­спи­ра «Ко­роль Лир» (1959 год), Тор­же­ст­вен­ная увер­тю­ра (1985 год); кон­цер­ты с ор­ке­ст­ром - для го­ло­са (1969 год), для скрип­ки (1977 год), Сим­фо­нические ва­риа­ции для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром (1987 год); хо­ры, ро­ман­сы, об­ра­бот­ки народные пе­сен, му­зы­ка к спек­так­лям и филь­мам («Ес­ли бы кам­ни го­во­ри­ли», 1959 год; «Ошиб­ка Оно­ре де Баль­за­ка», 1969 год; «Се­мья Ко­цю­бин­ских», «Ни­на», оба 1971 года).

Государственная премия УССР (1983 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1971 год).

Его брат Пла­тон Ил­ла­рио­но­вич (1 декабря 1918 года, ху­тор Пе­ле­хов­щи­на - 8 июля 1989 года, Киев), ком­по­зи­тор, народный артист СССР (1979 год). В 1947 году окон­чил Ки­ев­скую консерваторию по клас­су Л.Н. Ре­вуц­ко­го. В 1947-1950 годы пре­по­да­вал там же. Ав­тор многих хо­ров и пе­сен (свыше 100; в том числе «Про Mapию Лы­сен­ко», 1949 год; Государственная премия СССР, 1950 год). Сре­ди других со­чи­не­ний: Ге­рои­че­ская увер­тю­ра для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (1947 год), ора­то­рия «Ду­ма о Днепре» (1954 год), во­каль­но-сим­фо­ническая по­эма «То­по­ля» (1966 год), кан­та­та «Пол­та­ва» (1974 год), му­зы­ка к спек­так­лям (свыше 20) и филь­мам (в том числе «Го­ды мо­ло­дые», 1959 год). Опубликовал сборник «Ук­ра­ин­ские на­род­ные пес­ни в за­пи­сях П. Май­бо­ро­ды» (1986 год).

Государственная премия УССР (1962 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1960 год).

Сын Ге­ор­гия Ил­ла­рио­но­ви­ча - Ро­ман Ге­ор­гие­вич (родился 28 августа 1943 года, село Ки­рия­ков­ка Гло­бин­ско­го района Пол­тав­ской области), украинский пе­вец (ба­ри­тон), народный артист УССР (1989 год). С 1971 года со­лист Украинского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та.

Национальная премия Ук­раи­ны (2002 год).

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