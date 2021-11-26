МАЙБОРОДА
МАЙБОРОДА - украинские музыканты.
Георгий Илларионович [18 ноября (1 декабря) 1913 года, хутор Пелеховщина Кременчугский уезд Полтавской губернии, ныне село Глобинского района Полтавской области - 6 декабря 1992 года, Киев], композитор, педагог, общественный деятель, народный артист СССР (1960 год).
В 1941 году окончил Киевскую консерваторию по классу Л.Н. Ревуцкого, в 1949 году - аспирантуру. В 1952-1958 годах и с 1975 года преподавал здесь музыкально-теоретические дисциплины. В 1967-1968 годы председатель правления СК УССР, в 1962-1968 годы секретарь СК СССР.
Внёс вклад в развитие украинской советской музыки, тяготел к героико-патриотической тематике.
Среди сочинений: оперы - «Милана» (1957 год), «Арсенал» (1960 год; Государственная премия УССР, 1963 год), «Тарас Шевченко» (на собственное либретто, 1964 год), «Ярослав Мудрый» (1973 год; все поставлены в Киеве); вокально-симфоническая поэма «Запорожцы» (1954 год); для оркестра - 4 симфонии (1940-1986 годы), симфоническая поэма «Лилея» (1939 год), Гуцульская рапсодия (1949 год, 2-я редакция - 1952 год), сюита из музыки к трагедии У. Шекспира «Король Лир» (1959 год), Торжественная увертюра (1985 год); концерты с оркестром - для голоса (1969 год), для скрипки (1977 год), Симфонические вариации для виолончели с оркестром (1987 год); хоры, романсы, обработки народные песен, музыка к спектаклям и фильмам («Если бы камни говорили», 1959 год; «Ошибка Оноре де Бальзака», 1969 год; «Семья Коцюбинских», «Нина», оба 1971 года).
Государственная премия УССР (1983 год). Награждён орденом Ленина (1971 год).
Его брат Платон Илларионович (1 декабря 1918 года, хутор Пелеховщина - 8 июля 1989 года, Киев), композитор, народный артист СССР (1979 год). В 1947 году окончил Киевскую консерваторию по классу Л.Н. Ревуцкого. В 1947-1950 годы преподавал там же. Автор многих хоров и песен (свыше 100; в том числе «Про Mapию Лысенко», 1949 год; Государственная премия СССР, 1950 год). Среди других сочинений: Героическая увертюра для симфонического оркестра (1947 год), оратория «Дума о Днепре» (1954 год), вокально-симфоническая поэма «Тополя» (1966 год), кантата «Полтава» (1974 год), музыка к спектаклям (свыше 20) и фильмам (в том числе «Годы молодые», 1959 год). Опубликовал сборник «Украинские народные песни в записях П. Майбороды» (1986 год).
Государственная премия УССР (1962 год). Награждён орденом Ленина (1960 год).
Сын Георгия Илларионовича - Роман Георгиевич (родился 28 августа 1943 года, село Кирияковка Глобинского района Полтавской области), украинский певец (баритон), народный артист УССР (1989 год). С 1971 года солист Украинского театра оперы и балета.
Национальная премия Украины (2002 год).