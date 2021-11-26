МАТУСОВСКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

МАТУСОВСКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ - русский поэт.

Из ме­щан. Окон­чил Лу­ган­ский стро­ительный тех­ни­кум (1934 год) и Литературный институт имени А. М. Горь­ко­го (1938 год). В го­ды Великой Отечественной вой­ны слу­жил во­енным кор­рес­пон­ден­том. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1927 году. В 1939 году из­дал кни­гу сти­хов и про­зы «Лу­ган­ча­не» (совместно с К. М. Си­мо­но­вым) о со­бы­ти­ях Гражданской вой­ны 1917-1922 годов .

Пер­вый по­этический сбор­ник - «Моя ро­до­слов­ная» (1940 год). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны пи­сал час­туш­ки и сти­хотворения фель­е­то­ны для фрон­то­вых га­зет. По­эзию Матусовского от­ли­ча­ют пуб­ли­ци­стич­ность , яр­ко вы­ра­жен­ное сю­жет­ное на­ча­ло: сборники «Фронт» (1942 год), «Ко­гда шу­мит Иль­мень-озе­ро» (1944 год), «Слу­шая Мо­ск­ву» (1948 год), «Ули­ца ми­ра» (1951 год), «Всё, что мне до­ро­го» (1957 год), «Тень че­ло­ве­ка. Кни­га сти­хо­тво­ре­ний о Хи­ро­си­ме, о её борь­бе и её стра­да­ни­ях, о её лю­дях и её кам­нях» (1968 год); по­эмы «Суз­даль­ские ска­за­ния» (часть 1-3, 1970-1979 годы), «Го­ло­са Ра­вен­сб­рю­ка» (1979 год) и др.

Ши­ро­кую из­вест­ность Матусовскому при­нес­ли пес­ни на му­зы­ку из­вест­ных современных ком­по­зи­то­ров: «Ле­ти­те, го­лу­би», «Школь­ный вальс» (обе 1951 год, на му­зы­ку И. О. Ду­на­ев­ско­го ), «Мо­с­ков­ские ок­на» (на му­зы­ку Т. Н. Хрен­ни­ко­ва), «Под­мос­ков­ные ве­че­ра» (обе 1956 год), «Сол­дат - все­гда сол­дат» (1959 год), «Бал­ла­да о сол­да­те» (1961 год, все - на му­зы­ку В. П. Со­ловь­ё­ва-Се­до­го), «Во­ло­гда» (1966 год, на му­зыку Б. А. Мок­ро­усо­ва), «На бе­зы­мян­ной вы­со­те» (1964 год), «С че­го на­чи­на­ет­ся Ро­ди­на?» (1968 год, обе - на му­зы­ку В. Е. Бас­не­ра), «Крей­сер "Ав­ро­ра"» (1973 год), «Вме­сте ве­се­ло ша­гать» (1978 год, обе - на му­зы­ку В. Я. Ша­ин­ско­го).

Ав­тор тек­стов пе­сен к ки­но­филь­мам «Вер­ные дру­зья», «Ис­пы­та­ние вер­но­сти», «Не­под­даю­щие­ся», «Дев­ча­та» и многим другим. Сре­ди других со­чи­не­ний: ав­то­био­гра­фическая по­весть «Се­мей­ный аль­бом» (1978-1979 годы), сце­на­рии, сти­хо­тво­ре­ния для де­тей.

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1982. Т. 1–2;

Сти­хо­тво­ре­ния. Пес­ни. М., 1986;

Го­речь: Кн. сти­хо­тво­ре­ний. М., 1992;

Та­кая ко­рот­кая дол­гая жизнь: [Сти­хи и пес­ни]. М., 1995.