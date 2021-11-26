КУЛИЕВ КАЙСЫН ШУВАЕВИЧ

КУЛИЕВ КАЙСЫН ШУВАЕВИЧ - балкарский писатель, народный поэт Кабардино-Балкарской АССР.

Ро­дил­ся в бед­ной кре­сть­ян­ской се­мье. С дет­ст­ва про­сла­вил­ся как «ма­лень­кий ашуг» - пе­вец- ис­пол­ни­тель народных об­ря­до­вых пе­сен на гор­ских празд­ни­ках. Учил­ся в ГИТИСе и од­но­вре­мен­но в Литературном институте имени М. Горь­ко­го в Мо­ск­ве (1935-1940 годы).

Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны , со­труд­ни­чал во фрон­то­вых га­зе­тах, был ра­нен; в 1944 году вы­слан на по­се­ле­ние в город Фрун­зе (ны­не Биш­кек) в свя­зи с де­пор­та­ци­ей бал­кар. Ра­бо­тал в газете «Со­вет­ская Кир­ги­зия». Окон­чил Выс­шие литературные кур­сы при Литературном институтете имени М. Горь­ко­го (1960 год).

Пе­ча­тать­ся на­чал в 1932 году. Пер­вый сборник сти­хов - «При­вет, ут­ро!» (1940 год). Уже в ран­них сти­хах про­явил се­бя как тон­кий ли­рик (цикл «Мои со­се­ди», 1939-1945 годы, опубликован в 1957 году). Со­бы­тия национальной ис­то­рии вос­соз­да­ны в по­этическом цик­ле «Пес­ни уще­лий» (1947-1951 годы), ро­ма­не «Бы­ла зи­ма» (1987 год) и других. Ав­тор по­этических сборников «Ра­не­ный ка­мень» (1964 год), «Кни­га зем­ли» (1972 год), «Ве­чер» (1974 год), «Кра­са зелёная» (1980 год) и других; по­вес­тей, рас­ска­зов, эс­се.

Твор­че­ст­во Кулиева ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие балкарской по­эзии.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 3 томах Наль­чик, 1981-1982 годы (на балкарском языке);

Жить!: Ли­ри­ка раз­ных лет. Москва, 1986 год;

По­эт все­гда с людь­ми: Ста­тьи, эс­се. Москва, 1986 год;

Собрание сочинений: В 3 томах Москва, 1987 год;

По­ка по­ет­ся пес­ня бы­тия: [Сти­хи и по­эмы]. Наль­чик, 1993 год.