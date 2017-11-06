Краткий курс истории. Первый Вечный огонь 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде был зажжeн первый в СССР Вечный огонь в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Формально первым Вечным огнем в СССР можно считать зажженный 9 мая 1957 года в Тульской области, в поселке Первомайский. Однако тот огонь горел с перебоями, в отличие от ленинградского, который не гаснет по сей день. Давняя традиция Почитание огня уходит глубоко корнями в традиции индоевропейских народов. Огонь неразрывно связан с жизнью, теплом и светом, тем, что противостоит тьме. Эти представления нашли отражение в мифах индоевропейцев – достаточно вспомнить древнегреческий миф о Прометее, укравшем огонь с Олимпа... На чтение: 1 минута

6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде был зажжeн первый в СССР Вечный огонь в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Формально первым Вечным огнем в СССР можно считать зажженный 9 мая 1957 года в Тульской области, в поселке Первомайский. Однако тот огонь горел с перебоями, в отличие от ленинградского, который не гаснет по сей день.

Давняя традиция

Почитание огня уходит глубоко корнями в традиции индоевропейских народов. Огонь неразрывно связан с жизнью, теплом и светом, тем, что противостоит тьме. Эти представления нашли отражение в мифах индоевропейцев – достаточно вспомнить древнегреческий миф о Прометее, укравшем огонь с Олимпа для людей. В Древнем Риме весталки (жрицы-девственницы) хранили вечный огонь в храме богини Весты. Литовские жрецы постоянно следили за огнем перед идолом бога-громовержца и т. д.

Символ памяти

В новейшей истории Европы о традиции вечного огня впервые вспомнили во Франции. В Париже 11 ноября 1923 года был зажжен мемориальный огонь в память о павших на фронтах Первой мировой войны солдатах. Вскоре эту традицию переняли и некоторые другие европейские страны (например, Бельгия, Чехия). А вот увековечить при помощи мемориального огня память тех, чьи жизни унесла Вторая мировая война, первыми решились поляки – это произошло 8 мая 1946 года.

Возгорелось пламя

В Советском Союзе первый Вечный огонь, который не гаснет до сих пор, был зажжен в Ленинграде на Марсовом поле 6 ноября 1957 года. В дальнейшем его пламя послужило источником огня почти для всех военных мемориалов, открытых в память о павших в годы Великой Отечественной войны, на территории городов-героев и городов воинской славы СССР. Согласно переписи Вечных огней, проведенной в 2015 году, на территории России их находится 3600. При этом постоянно горят только 22 %, остальные зажигают на праздники и по случаю памятных событий Великой Отечественной войны.