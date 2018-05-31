Краткий курс истории. Константин Паустовский 31 мая (н. ст.) 1892 года родился известный писатель, классик русской литературы, Константин Георгиевич Паустовский. Заранее отметим, что некоторые биографы Паустовского расходятся в ряде деталей жизни писателя. «Паустовский любил Россию – всю, с её революционными рабочими и кроткими полесскими крестьянами, с вольнодумными студентами и мудрыми профессорами, с тихими схимниками и буйными поэтами».(Н. Богатырёва, к.ф.н.) Первые шаги Семья Паустовского имела украинско-польско-турецкие корни, что, в общем, не удивительно для многонациональной России. Отец Паустовского был железнодорожным статистом, а их семья часто переезжала. В Киеве будущий писатель окончил 1-ю классическую гимназию, детство же его прошло в атмосфере любви к разнообразным проявлениям высокой культуры. Родители... На чтение: 1 минута

31 мая (н. ст.) 1892 года родился известный писатель, классик русской литературы, Константин Георгиевич Паустовский. Заранее отметим, что некоторые биографы Паустовского расходятся в ряде деталей жизни писателя.

«Паустовский любил Россию – всю, с её революционными рабочими и кроткими полесскими крестьянами, с вольнодумными студентами и мудрыми профессорами, с тихими схимниками и буйными поэтами». (Н. Богатырёва, к.ф.н.)

Первые шаги

Семья Паустовского имела украинско-польско-турецкие корни, что, в общем, не удивительно для многонациональной России. Отец Паустовского был железнодорожным статистом, а их семья часто переезжала. В Киеве будущий писатель окончил 1-ю классическую гимназию, детство же его прошло в атмосфере любви к разнообразным проявлениям высокой культуры. Родители юного Константина Георгиевича разошлись осенью 1908 года, некоторое время он жил у дяди в Брянске, а самостоятельная жизнь началась после возвращения в Киев в 1909 году. Дальше был естественно-исторический факультет Киевского университета и – с началом Первой мировой войны (где Паустовский потерял двух братьев и служил санитаром на санитарных поездах) – юрфак Московского университета . Однако Паустовский видел себя исключительно писателем. Первое его произведение увидело свет, когда он оканчивал гимназию.

СССР

Когда началась Февральская революция 1917 года, будущий писатель устроился в московскую газету репортером. Но вслед за матерью и сестрой вновь отправился на Украину, где был вынужден воевать сначала в армии гетмана Скоропадского, затем в караульном полку Красной Армии, набранном из бывших анархистов Нестора Махно. До своего возвращения в Москву в 1923 году Паустовский несколько лет путешествовал по российскому югу, работал в газетах, успел завести дружбу с известными писателями. В 1930-х годах Константин Георгиевич работал журналистом, побывав в том числе в должности редактора знаменитого Российского телеграфного агентства (РОСТА). В начале Великой Отечественной войны служил военным корреспондентом, затем на разных должностях по требованию Комитета по делам искусств работал в области искусства, не оставляя писательской деятельности.

Мировое признание