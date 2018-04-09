Краткий курс истории. Эрнст Неизвестный 9 апреля 1925 года родился Эрнст Иосифович Неизвестный, знаменитый советский и американский скульптор, график. Художник и солдат Неизвестный родился в Свердловске. С 1939 по 1942 год посещал специальную школу для детей с художественными дарованиями, сначала в Ленинграде, затем в Самарканде, куда школу эвакуировали из-за войны. В этот же период выиграл Всесоюзный конкурс детского рисунка. В 1942 году Эрнст Иосифович, которому было 17 лет, поступил добровольцем в РККА; спустя год, в звании младшего лейтенанта, попал в действующую армию. Воевал на Украинском фронте, а в Австрии получил тяжелое ранение, перенес клиническую смерть. Получилось, что орден Красной Звезды Неизвестный получил в прямом и... На чтение: 1 минута

9 апреля 1925 года родился Эрнст Иосифович Неизвестный, знаменитый советский и американский скульптор, график.

Художник и солдат

Неизвестный родился в Свердловске. С 1939 по 1942 год посещал специальную школу для детей с художественными дарованиями, сначала в Ленинграде, затем в Самарканде, куда школу эвакуировали из-за войны. В этот же период выиграл Всесоюзный конкурс детского рисунка. В 1942 году Эрнст Иосифович, которому было 17 лет, поступил добровольцем в РККА; спустя год, в звании младшего лейтенанта, попал в действующую армию. Воевал на Украинском фронте, а в Австрии получил тяжелое ранение, перенес клиническую смерть. Получилось, что орден Красной Звезды Неизвестный получил в прямом и переносном смысле посмертно. Выжил он благодаря случайности. Санитары, несшие Эрнста Иосифовича в морг, уронили его на лестнице, от удара раскололся гипс, и Неизвестный очнулся от боли.

Советский период

После войны Неизвестный получил высшее художественное образование; кроме того, обучался в МГУ на философском факультете. Дипломной работой Эрнста Иосифовича стала скульптура «Строитель Кремля Фёдор Конь», с ней он выдвигался на соискание Сталинской премии. Он на время лишился заказов после короткой перепалки с Хрущёвым, случившейся в 1962 году на выставке в Манеже . Никите Сергеевичу не понравилось творчество художников-авангардистов, далекое от социалистического реализма. По иронии судьбы семья Хрущёва попросила именно Неизвестного создать надгробный памятник для могилы Никиты Сергеевича. Эта работа стала одной из последних в советский период жизни Неизвестного.

В эмиграции

В 1973 году Неизвестный пытался получить разрешение на выезд в Израиль, но получил отказ. В 1976 году ему все же удалось покинуть СССР. Спустя год, проведенный в Швейцарии, скульптор перебрался в США, где проживал до своей кончины. В Нью-Йорке Неизвестный преподавал в университетах и также занимался творческой деятельностью. С конца 1989 года Неизвестный нередко бывал в России, свое 80-летие отмечал в Москве. В этот период Эрнст Иосифович, помимо прочего, создал эскизы для главного приза конкурса ТЭФИ – статуэтки Орфея. В Москве был установлен архитектурный монумент «Древо жизни», над которым он работал с 1956 года и который мастер называл основным проектом своей жизни. Знаменитого скульптора не стало 9 августа 2016 года.