ИВАНОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

ИВАНОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ - российский ди­ри­жёр.

В 1937 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су Л. М. Гинз­бур­га . В 1935-1937 годах ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра ЦТКА, в 1939-1941 годах - Опер­но­го те­ат­ра имени К. С. Ста­ни­слав­ско­го, в 1941-1946 годах - Боль­шо­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Все­со­юз­но­го ра­дио. 3-я премия Все­со­юз­но­го кон­кур­са ди­ри­жё­ров в Мо­ск­ве (1938 год). В 1938-1939 годах ди­ри­жёр, в 1946-1965 годах главный ди­ри­жёр Государственного сим­фо­нического ор­ке­ст­ра СССР, с ко­то­рым впер­вые в ис­то­рии ор­ке­ст­ра гаст­ро­ли­ро­вал за ру­бе­жом. Вы­сту­пал с за­ру­беж­ны­ми ор­ке­ст­ра­ми. Центральное ме­сто в ре­пер­туа­ре за­ни­ма­ли со­чи­не­ния русских ком­по­зи­то­ров XIX-XX веков - А. П. Бо­ро­ди­на, П. И. Чай­ков­ско­го, С. В. Рах­ма­ни­но­ва и др. Ав­тор сим­фо­нии, кон­цер­та для кон­тра­ба­са с ор­ке­ст­ром и др. музыкальных про­из­ве­де­ний, книги «Вол­шеб­ст­во му­зы­ки» (1983 год).