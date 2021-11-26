ГОЛЯВКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

ГОЛЯ́ВКИН ВИ́КТОР ВЛАДИ́МИРОВИЧ - русский прозаик , график.

Окончил художественное училище в Сталинабаде (ныне Душанбе; 1953 год), ИЖСА (1960 год). Начал печататься в 1958 году. С 1960 года рисовал для журналов «Костёр», «Мурзилка» и других. Автор книг для детей, многие из которых сам оформил как художник: «Тетрадки под дождём» (1959 год), «Наши с Вовкой разговоры» (1960 год), «Город в море» (1962 год), «Города и дети» (1967 год), «Один, два, три...» (1969 год) и другие.

Дет­ская про­за Голявкина, не чу­ж­дая на­зи­да­тель­но­сти, за­вое­ва­ла по­пу­ляр­ность бла­го­да­ря ди­на­мич­ным диа­ло­гам, ост­ро­ум­ным кон­цов­кам. Ли­рические по­вес­ти с ав­то­био­гра­фическими мо­ти­ва­ми «Мой до­б­рый па­па» (1964 год; ху­дожественный фильм - 1971 год), «Ри­сун­ки на ас­фаль­те» (1965 год), «По­ло­сы на ок­нах» (1971 год) по­свя­ще­ны пе­рио­ду Великой Отечественной вой­ны.

С конца 1950-х годов пи­сал рас­ска­зы для взрос­лых, главные чер­ты ко­то­рых - иг­ра со сло­вом, пара­док­саль­ность сю­же­тов, пре­дель­ная крат­кость: сборники «При­вет вам, пти­цы!» (1962 год), «Я жду Вас все­гда с ин­те­ре­сом» (1980 год), «Боль­шие ско­ро­сти» (1988 год). В ро­ма­не «Ар­фа и бокс» (1969 год) син­те­зи­ро­ва­ны чер­ты дет­ской и взрос­лой про­зы Голявкина.

Сочинения:

Из­бран­ное. Л., 1989;

Из­бран­ные. М., 2004.