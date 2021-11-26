ГОЛЯВКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
ГОЛЯ́ВКИН ВИ́КТОР ВЛАДИ́МИРОВИЧ - русский прозаик, график.
Окончил художественное училище в Сталинабаде (ныне Душанбе; 1953 год), ИЖСА (1960 год). Начал печататься в 1958 году. С 1960 года рисовал для журналов «Костёр», «Мурзилка» и других. Автор книг для детей, многие из которых сам оформил как художник: «Тетрадки под дождём» (1959 год), «Наши с Вовкой разговоры» (1960 год), «Город в море» (1962 год), «Города и дети» (1967 год), «Один, два, три...» (1969 год) и другие.
Детская проза Голявкина, не чуждая назидательности, завоевала популярность благодаря динамичным диалогам, остроумным концовкам. Лирические повести с автобиографическими мотивами «Мой добрый папа» (1964 год; художественный фильм - 1971 год), «Рисунки на асфальте» (1965 год), «Полосы на окнах» (1971 год) посвящены периоду Великой Отечественной войны.
С конца 1950-х годов писал рассказы для взрослых, главные черты которых - игра со словом, парадоксальность сюжетов, предельная краткость: сборники «Привет вам, птицы!» (1962 год), «Я жду Вас всегда с интересом» (1980 год), «Большие скорости» (1988 год). В романе «Арфа и бокс» (1969 год) синтезированы черты детской и взрослой прозы Голявкина.
Сочинения:
Избранное. Л., 1989;
Избранные. М., 2004.