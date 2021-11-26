ГАДЖИЕВ АХМЕД ДЖЕВДЕТ ИСМАИЛ ОГЛЫ
ГАДЖИЕВ АХМЕД ДЖЕВДЕТ ИСМАИЛ ОГЛЫ - азербайджанский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1958 год), народный артист Азербайджанской ССР (1960 год).
В Азербайджанской консерватории учился у Л.М. Рудольфа и У. Гаджибекова, в 1947 году окончил Московскую консерваторию., где учился у Д.Д. Шостаковича. С того же года преподавал в Азербайджанской консерватории (с 1963 года профессор, в 1957-1969 годы ректор). В творчестве Гаджиева органично соединились особенности азербайджанских и русских музыкальных культур. Один из основоположников азербайджанской симфонической музыки, автор 9 симфоний (1944-2001 годы), в том числе «Памяти Ленина» (№ 4, 1956 год), «Человек, земля, космос» (№ 5, 1972 год), «Октябрь 1917-1977» (№ 6, 1983 год). Среди других сочинений: опера «Вэтэн» («Родина», совместно с К. Караевым, 1945 год, Баку), Квартет-поэма (1961 год), вокальные произведения. Государственная премия СССР (1946 год, 1952 год). Награждён орденом Ленина (1986 год).