ДРАГУНСКИЙ ВИКТОР ЮЗЕФОВИЧ

ДРАГУНСКИЙ ВИКТОР ЮЗЕФОВИЧ - русский прозаик , актёр.

Ро­дил­ся в бед­ной еврейской се­мье, уе­хав­шей из Рос­сии на за­ра­бот­ки. Дет­ст­во про­вёл в Го­ме­ле; с 1925 года в Мо­ск­ве. В 1930 году по­сту­пил в Те­ат­раль­но-­ли­те­ра­тур­ную мас­тер­скую (ру­ко­во­ди­тель А. Д. Ди­кий), по­сле её окон­ча­ния стал ак­тё­ром Те­ат­ра транс­пор­та (ны­не Те­атр имени Н. В. Го­го­ля).

В 1940 году опуб­ли­ко­вал пер­вые фель­е­то­ны и юмо­ри­стические рас­ска­зы. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны вы­сту­пал с фрон­то­вой кон­церт­ной бри­га­дой, ра­бо­тал в цир­ке кло­уном. С 1945 года ак­тёр Те­ат­ра-сту­дии ки­но­ак­тё­ра. Ог­ром­ной по­пу­ляр­но­стью поль­зо­вал­ся соз­дан­ный Драгунским в 1948 году «те­атр в те­ат­ре» «Си­няя птич­ка», пре­об­ра­зо­ван­ный впо­след­ст­вии в эс­т­рад­ный ан­самбль (про­су­ще­ст­во­вал до 1958 года).

Литературную из­вест­ность Драгунскому при­нес­ли дет­ские рас­ска­зы о маль­чи­ке Де­ни­ске (с 1959 года; со­ста­ви­ли цикл под об­щим названием «Де­ни­ски­ны рас­ска­зы»), точ­но от­ра­зив­шие пси­хо­ло­гию ре­бён­ка и дос­то­вер­но вос­соз­дав­шие быт 1950-1960-х годов. Сре­ди про­из­ве­де­ний Драгунского для взрос­лых: по­вес­ти «Он упал на тра­ву» (1961 год) и «Се­го­дня и еже­днев­но» (1964 год), рас­ска­зы, ин­тер­ме­дии, кло­уна­ды, тек­сты пе­сен.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 2001.