ДРАГУНСКИЙ ВИКТОР ЮЗЕФОВИЧ
ДРАГУНСКИЙ ВИКТОР ЮЗЕФОВИЧ - русский прозаик, актёр.
Родился в бедной еврейской семье, уехавшей из России на заработки. Детство провёл в Гомеле; с 1925 года в Москве. В 1930 году поступил в Театрально-литературную мастерскую (руководитель А. Д. Дикий), после её окончания стал актёром Театра транспорта (ныне Театр имени Н. В. Гоголя).
В 1940 году опубликовал первые фельетоны и юмористические рассказы. Во время Великой Отечественной войны выступал с фронтовой концертной бригадой, работал в цирке клоуном. С 1945 года актёр Театра-студии киноактёра. Огромной популярностью пользовался созданный Драгунским в 1948 году «театр в театре» «Синяя птичка», преобразованный впоследствии в эстрадный ансамбль (просуществовал до 1958 года).
Литературную известность Драгунскому принесли детские рассказы о мальчике Дениске (с 1959 года; составили цикл под общим названием «Денискины рассказы»), точно отразившие психологию ребёнка и достоверно воссоздавшие быт 1950-1960-х годов. Среди произведений Драгунского для взрослых: повести «Он упал на траву» (1961 год) и «Сегодня и ежедневно» (1964 год), рассказы, интермедии, клоунады, тексты песен.
Сочинения:
Избранное. М., 2001.