СПО | История России. 1945 год – начало XXI века

СТАЛИН. ИСКУССТВО И ВЛАСТЬ

ГРОМОВ Е.

Используя архивные и мемуарные материалы, автор книги Е.С. Громов интересно и достоверно рассказывает о том, как руководил искусством Советского Союза И.В. Сталин. Как его взгляды и художественные вкусы отражались на судьбах деятелей литературы и искусства. Его методы воздействия на писателей, режиссеров, художников Е. Громов рассматривает на примерах личных и творческих драм М. Булгакова, С. Эйзенштейна, А. Ахматовой и др.