ЗУТИС ЯН ЯКОВЛЕВИЧ
ЗУТИС ЯН ЯКОВЛЕВИЧ - латвийский историк.
Из семьи батрака. В 1924 году окончил факультет общественнх наук МГУ. В 1929-1937 годах доцент, заведующий кафедрой Воронежского государственного университета и Педагогического института, в 1937-1941 годах доцент Института истории, философии и литературы в Москве, в 1940-1946 годах старший научный сотрудник Института истории АН СССР, в 1946-1962 годах профессор, заведующий кафедрой Латвийского государственного университета и одновременно заведующий сектором Института истории АН Латвийской ССР. Депутат Верховного совета Латвийской ССР 3-го и 4-го созывов, член Президиума Верховного совета Латвийской ССР.
Рассматривал экономическую и политическую историю прибалтийских народов в тесной связи с историей народов России, внёс значительный вклад в разработку широкого комплекса проблем истории Прибалтики. Под редакцией и при участии Зутиса были подготовлены «История Латвийской ССР» (т. 1-3, 1952-1958 годы), т. 5 «Всемирной истории» (1958 год) и др.