ЗУТИС ЯН ЯКОВЛЕВИЧ

ЗУТИС ЯН ЯКОВЛЕВИЧ - латвийский ис­то­рик.

Из се­мьи бат­ра­ка. В 1924 году окон­чил факультет об­щественнх на­ук МГУ. В 1929-1937 годах до­цент, заведующий ка­фед­рой Во­ро­неж­ско­го государственного университета и Пе­да­го­гического института, в 1937-1941 годах до­цент Института ис­то­рии, фи­ло­со­фии и литературы в Мо­ск­ве, в 1940-1946 годах стар­ший на­учный со­труд­ник Института ис­то­рии АН СССР , в 1946-1962 годах профессор, заведующий ка­фед­рой Латвийского государственного университета и од­но­вре­мен­но заведующий сек­то­ром Института ис­то­рии АН Латвийской ССР. Депутат Верховного совета Латвийской ССР 3-го и 4-го со­зы­вов, член Пре­зи­диу­ма Верховного совета Латвийской ССР.

Рас­смат­ри­вал эко­но­мическую и по­ли­тическую ис­то­рию при­бал­тий­ских на­ро­дов в тес­ной свя­зи с ис­то­ри­ей на­ро­дов Рос­сии, внёс зна­чительный вклад в раз­ра­бот­ку ши­ро­ко­го ком­плек­са про­блем ис­то­рии При­бал­ти­ки. Под редакцией и при уча­стии Зутиса бы­ли под­го­тов­ле­ны «Ис­то­рия Лат­вий­ской ССР» (т. 1-3, 1952-1958 годы), т. 5 «Все­мир­ной ис­то­рии» (1958 год) и др.