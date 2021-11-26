ЗЕНЬКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Философ, богослов, историк русской философии, педагог. В 1909 г. закончил историко-филологический факультет Киевского университета, читал лекции по философии и психологии на Высших женских курсах. В 1911 г. – председатель Киевского религиозно-философского общества. В 1915 г. защитил докторскую диссертацию "Проблема психологической подчиненности", 1915-1919 гг. - профессор психологии, возглавлял Институт дошкольного воспитания в Киеве . В 1918 г. - министр вероисповеданий в правительстве гетмана П. Скоропадского. В 1919 г. участвовал в деятельности Украинского церковного Собора. В 1920 г. эмигрировал. В 1920-1923 гг. - профессор философии Белградского университета. В 1923-1926 гг. руководил кафедрой Экспериментальной и детской психологии в Высшем педагогическом институте в Праге . В 1923 г. был избран председателем Педагогического бюро по зарубежным русским дошкольным делам, председателем Русского студенческого христианского движения. В 1924 г. написал работу "Психология детства". С 1927 г. возглавлял кафедру философии Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, в 1944 г. (после кончины С. Булгакова) его декан, преподавал историю философии, психологию, апологетику и историю религий. В 1934 г. написал работу "Проблемы воспитания в свете христианской антропологии". В 1942 г. стал священником. С 1948 г. - доктором церковных наук. С 1946 г. – в юрисдикции Константинопольского патриархата, с 1955 г. протопресвитер. Создал фундаментальное исследование "История русской философии" (1948-1950). Автор работ "Гоголь" (1961), "Основы христианской философии" (1961-1962) и др.

Сочинения:

История русской философии. Л., 1991; Русские философы: Проблемы христианства и культуры в истории духовной критики ХХ века. Биографические очерки. Тексты сочинений. Библиография. М., 2002; Пять месяцев у власти: Воспоминания. М., 2011.

Автор статьи: Шубин А.В.