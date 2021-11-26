ЗАБОЛОЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЗАБОЛОЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - русский поэт, переводчик.
Родился в семье агронома. В 1913-1920 годах учился в Уржумском реальном училище; в 1920 году поступил одновременно на филологический и медицинский факультеты МГУ; в 1921 году переехал в Петроград, окончил Педагогический институт имени А. И. Герцена (1925). Присоединился в 1925 году к созданному поэтом А. В. Туфановым «Ордену заумников DSO»; познакомился с Д.И. Хармсом и А.И. Введенским.
В 1927 году дебютировал как поэт. Вошёл в группу ОБЭРИУ, для манифеста которой написал разделы «Общественное лицо ОБЭРИУ» и «Поэзия обэриутов» (опубликован в 1928 году), так охарактеризовав свой метод: «Предмет не дробится, но наоборот - сколачивается и уплотняется до отказа…». Установка на конкретность и «плотность» образного ряда воплотилась в сборнике «Столбцы» (1929): место действия многих его стихотворений (Обводный канал, Народный дом, чёрные лестницы Ленинграда) и литературные аллюзии (на тексты Н. В. Гоголя и др.) заставляют вспомнить о петербургских образах русской классической литературы, однако яркие краски, сочные детали и сами названия некоторых стихотворений («Игра в снежки», «Рыбная лавка» и др.) отсылают к живописи «малых фламандцев», а алогичность и прихотливость смысловых связей - к художественной практике живописного и литературного авангардизма.
В конце 1920-х - начале 1930-х годов публиковал в журналах «Ёж» и «Чиж» стихи, рассказы и очерки для детей (нередко под псевдонимом Я. Миллер); в 1930-1932 годах работал в этих журналах на технических должностях. Под влиянием сочинений И.В. Гёте, Г.С. Сковороды, В.И. Вернадского, К.И. Циолковского, с которым Заболоцкий переписывался, а также В. Хлебникова его поэзия претерпела значительные изменения: в стихах, поэмах «Безумный волк» (1931), «Деревья», «Птицы» (обе 1933) развивается натурфилософская концепция единства и многообразия природных форм, взаимосвязи живой и неживой материи, разумности всего мироздания.
Мысль о том, что человек должен уничтожить присутствующие в природе жестокость и косность и внести в неё гармонию, выражена в поэме «Торжество земледелия» (1929-1930 годы, опубликована в 1933 году), которая была трактована как пасквиль на колхозное строительство и вызвала ожесточённую критику. Свёрстанный сборник «Стихотворения 1926-1932» не вышел из печати; Заболоцкий занялся переводами-пересказами для детей романов Ф. Рабле, Дж. Свифта, Ш. Де Костера. Появление стихотворений «Прощание» (1934), посвящённого памяти С.М. Кирова, и «Горийская симфония» (1936) о родине И.В. Сталина, а также признание собственных «ошибок» в ходе дискуссии о формализме позволили Заболоцкому вернуться к активному поэтическому творчеству.
Он переводил грузинских поэтов, издал сборник «Вторая книга» (1937). 19.03.1938 года Заболоцкий был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, приговорён к 5 годам заключения; работал на Дальнем Востоке на лесоповале, в карьере, на строительстве железной дороги, после перевода в 1943 году в район Кулунды - на добыче озёрной соды. 18.08.1944 года освобождён, но оставлен при лагере; в 1945 году переведён в Караганду (часть этих событий воссоздал в «Истории моего заключения», 1956, опубликована в 1988 году).
В 1946 году вернулся в Москву, где вновь после многолетнего перерыва начал писать стихи, переводил таджикских, венгерских, немецких, грузинских и др. поэтов (в т. ч. поэму Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», 1957); опубликовал стихотворный перевод «Слова о полку Игореве» (1946), сборник «Стихотворения» (1948). В 1951 году выступил с докладом «К вопросу о ритмической структуре «Слова о полку Игореве» (опубликован в 1969 году) на заседании специальной комиссии, посвящённой этому литературному памятнику; начал работу по созданию единого стихотворного эпоса на основе русских былин (замысел не осуществлён).
Поздняя поэзия Заболоцкого отличается ясностью и простотой образно-стилистического строя, ориентированного на традиции русской лирики XIX века; натурфилософская тематика уступила в ней место психологически углублённым раздумьям о сущности человеческой души, о месте человека в мире. В 1957 году был создан редкий по лирической пронзительности цикл «Последняя любовь», вышла последняя книга Заболоцкого - сборник «Стихотворения», объединивший избранные стихи 1930-1950-х годов и переводы. В исторической поэме «Рубрук в Монголии» (1958) точные детали, почерпнутые из отчёта о путешествии монаха-минорита в 1253 году и др. источников, соседствуют с размышлениями о противостоянии восточной и западной цивилизаций; некоторые приёмы поэмы отсылают к гротесковой стилистике «Столбцов». Среди др. произведений: очерки и статьи о литературе; подготовленная Заболоцким на основе писем к семье подборка «Сто писем 1938-1944 годов» (опубликована в 1989 году), рассказы о жизни в лагере. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1958).
Сочинения:
Полн. собр. стихотворений и поэм. СПб., 2002;
Поэтические переводы: В 3 т. М., 2004.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.