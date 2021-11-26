ЗАБОЛОЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЗАБОЛОЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - русский поэт, переводчик.

Ро­дил­ся в се­мье аг­ро­но­ма. В 1913-1920 годах учил­ся в Ур­жум­ском ре­аль­ном училище; в 1920 году по­сту­пил од­но­вре­мен­но на фи­ло­ло­гический и ме­дицинский фа­куль­те­ты МГУ ; в 1921 году пе­ре­ехал в Пет­ро­град, окон­чил Пе­да­го­гический институт имени А. И. Гер­це­на (1925). При­сое­ди­нил­ся в 1925 году к со­здан­но­му по­этом А. В. Ту­фа­но­вым «Ор­де­ну заумни­ков DSO»; по­зна­ко­мил­ся с Д.И. Харм­сом и А.И. Вве­ден­ским.

В 1927 году де­бю­ти­ро­вал как по­эт. Во­шёл в груп­пу ОБЭРИУ, для ма­ни­фе­ста ко­то­рой на­пи­сал раз­де­лы «Об­ще­ст­вен­ное ли­цо ОБЭРИУ» и «По­эзия обэ­риу­тов» (опубликован в 1928 году), так оха­рак­те­ри­зо­вав свой ме­тод: «Пред­мет не дро­бит­ся, но на­обо­рот - ско­ла­чи­ва­ет­ся и уп­лот­ня­ет­ся до от­ка­за…». Ус­танов­ка на кон­крет­ность и «плот­ность» об­раз­но­го ря­да во­пло­ти­лась в сборнике «Столб­цы» (1929): ме­сто дей­ст­вия мно­гих его сти­хо­тво­ре­ний (Об­вод­ный ка­нал, На­род­ный дом, чёр­ные ле­ст­ни­цы Ле­нин­гра­да) и литературные ал­лю­зии (на тек­сты Н. В. Го­го­ля и др.) за­став­ля­ют вспом­нить о пе­тербургских об­раз­ах русской клас­сической литературы, од­на­ко яр­кие крас­ки, соч­ные де­та­ли и са­ми на­зва­ния не­ко­то­рых сти­хо­тво­ре­ний («Иг­ра в снеж­ки», «Рыб­ная лав­ка» и др.) от­сы­ла­ют к жи­во­пи­си «ма­лых фла­манд­цев», а ало­гич­ность и при­хот­ли­вость смы­сло­вых свя­зей - к ху­дожественной прак­ти­ке жи­во­пис­но­го и литературного аван­гар­диз­ма.

В конце 1920-х - начале 1930-х годов пуб­ли­ко­вал в жур­на­лах «Ёж» и «Чиж» сти­хи, рас­ска­зы и очер­ки для де­тей (не­ред­ко под псевдонимом Я. Мил­лер); в 1930-1932 годах ра­бо­тал в этих жур­на­лах на тех­нических долж­но­стях. Под влия­ни­ем со­чи­не­ний И.В. Гё­те, Г.С. Ско­во­ро­ды, В.И. Вер­над­ско­го, К.И. Ци­ол­ков­ско­го, с ко­то­рым Заболоцкий пе­ре­пи­сы­вал­ся, а так­же В. Хлеб­ни­ко­ва его по­эзия пре­тер­пе­ла зна­чительные из­ме­не­ния: в сти­хах, по­эмах «Бе­зум­ный волк» (1931), «Де­ре­вья», «Пти­цы» (обе 1933) раз­ви­ва­ет­ся на­тур­фи­ло­соф­ская кон­цеп­ция един­ст­ва и мно­го­об­ра­зия при­род­ных форм, взаи­мо­свя­зи жи­вой и не­жи­вой ма­те­рии, ра­зум­но­сти все­го ми­ро­зда­ния.

Мысль о том, что че­ло­век дол­жен унич­то­жить при­сут­ст­вую­щие в при­ро­де жес­то­кость и кос­ность и вне­сти в неё гар­мо­нию, вы­ра­же­на в по­эме «Тор­же­ст­во зем­ле­де­лия» (1929-1930 годы, опубликована в 1933 году), ко­то­рая бы­ла трак­то­ва­на как па­ск­виль на кол­хоз­ное строи­тель­ст­во и вы­зва­ла ожес­то­чён­ную кри­ти­ку. Свёр­стан­ный сборник «Сти­хо­тво­ре­ния 1926-1932» не вы­шел из пе­ча­ти; Заболоцкий за­нял­ся пе­ре­во­да­ми-пе­ре­ска­за­ми для де­тей ро­ма­нов Ф. Раб­ле , Дж. Свиф­та, Ш. Де Кос­те­ра. По­яв­ле­ние сти­хо­тво­ре­ний «Про­ща­ние» (1934), по­свя­щён­но­го па­мя­ти С.М. Ки­ро­ва, и «Го­рий­ская сим­фо­ния» (1936) о ро­ди­не И.В. Ста­ли­на , а так­же при­зна­ние собственных «оши­бок» в хо­де дис­кус­сии о фор­ма­лиз­ме по­зво­ли­ли Заболоцкому вер­нуть­ся к ак­тив­но­му по­этическому твор­че­ст­ву.

Он пе­ре­во­дил грузинских по­этов, из­дал сборник «Вто­рая кни­га» (1937). 19.03.1938 года Заболоцкий был аре­сто­ван по об­ви­не­нию в контр­ре­во­люционной дея­тель­но­сти, при­го­во­рён к 5 го­дам за­клю­че­ния; ра­бо­тал на Даль­нем Вос­то­ке на ле­со­по­ва­ле, в карь­е­ре, на строи­тель­ст­ве же­лез­ной до­ро­ги, по­сле пе­ре­во­да в 1943 году в рай­он Ку­лун­ды - на до­бы­че озёр­ной со­ды. 18.08.1944 года ос­во­бо­ж­дён, но ос­тав­лен при ла­ге­ре; в 1945 году пе­ре­ве­дён в Ка­ра­ган­ду (часть этих со­бы­тий вос­соз­дал в «Ис­тории мое­го за­клю­че­ния», 1956, опубликована в 1988 году).

В 1946 году вер­нул­ся в Мо­ск­ву, где вновь по­сле мно­го­лет­не­го пе­ре­ры­ва на­чал пи­сать сти­хи, пе­ре­во­дил тад­жик­ских, венгерских, немецких, грузинских и др. по­этов (в т. ч. по­эму Ш. Рус­та­ве­ли «Ви­тязь в тиг­ро­вой шку­ре», 1957); опуб­ли­ко­вал сти­хотворный пе­ре­вод «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве» (1946), сборник «Сти­хо­тво­ре­ния» (1948). В 1951 году вы­сту­пил с док­ла­дом «К во­про­су о рит­ми­че­ской струк­ту­ре «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве» (опубликован в 1969 году) на за­се­да­нии специальной ко­мис­сии, по­свя­щён­ной это­му литературному па­мят­ни­ку; на­чал ра­бо­ту по соз­да­нию еди­но­го сти­хотворного эпо­са на ос­но­ве русских бы­лин (за­мы­сел не осу­ще­ст­в­лён).

Позд­няя по­эзия Заболоцкого от­ли­ча­ет­ся яс­но­стью и про­сто­той об­раз­но-сти­ли­стического строя, ори­ен­ти­ро­ван­но­го на тра­ди­ции русской ли­ри­ки XIX века; на­тур­фи­ло­соф­ская те­ма­ти­ка ус­ту­пи­ла в ней ме­сто пси­хо­ло­ги­че­ски уг­луб­лён­ным раз­думь­ям о сущ­но­сти че­ло­ве­че­ской ду­ши, о мес­те че­ло­ве­ка в ми­ре. В 1957 году был соз­дан ред­кий по ли­рической прон­зи­тель­но­сти цикл «По­след­няя лю­бовь», вы­шла по­след­няя кни­га Заболоцкого - сборник «Сти­хо­тво­ре­ния», объ­е­ди­нив­ший из­бран­ные сти­хи 1930-1950-х годов и пе­ре­во­ды. В ис­то­рической по­эме «Руб­рук в Мон­го­лии» (1958) точ­ные де­та­ли, по­черп­ну­тые из от­чё­та о пу­те­ше­ст­вии мо­на­ха-ми­но­ри­та в 1253 году и др. ис­точ­ни­ков, со­сед­ст­ву­ют с раз­мыш­ле­ния­ми о про­ти­во­стоя­нии восточной и западной ци­ви­ли­за­ций; не­ко­то­рые приё­мы по­эмы от­сы­ла­ют к гро­те­ско­вой сти­ли­сти­ке «Столб­цов». Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: очер­ки и ста­тьи о литературе; под­го­тов­лен­ная Заболоцким на ос­но­ве пи­сем к се­мье под­бор­ка «Сто пи­сем 1938-1944 годов» (опубликована в 1989 году), рас­ска­зы о жиз­ни в ла­ге­ре. На­гра­ж­дён ор­де­ном Тру­до­во­го Крас­но­го Зна­ме­ни (1958).

Сочинения:

Полн. собр. сти­хо­тво­ре­ний и по­эм. СПб., 2002;

По­эти­че­ские пе­ре­во­ды: В 3 т. М., 2004.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.