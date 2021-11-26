ПОПОВ ГАВРИИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1947).

В 1922-1930 годах учил­ся в Пет­роградской (Ле­нинградской) консерватории у В.В. Щер­ба­чё­ва. В 1924-1927 годах пиа­нист-им­про­ви­за­тор Ле­нинградской сту­дии пла­сти­че­ско­го тан­ца, в 1927-1931 годах пре­по­да­вал в Ле­нинградском центральном музыкальном тех­ни­ку­ме (фортепиано, ком­по­зи­ция). Вы­сту­пал как пиа­нист. В 1920-е годы член Ас­со­циа­ции со­вре­мен­ной му­зы­ки. С 1943 года жил в Мо­ск­ве. Под­верг­ся го­не­ни­ям как «фор­ма­лист» по­сле по­ста­нов­ле­ния ЦК ВКП(б) «Об опе­ре "Ве­ли­кая друж­ба" В. Му­ра­де­ли» (1948).

Для пер­вых со­чи­не­ний (фортепианные пье­сы «Ме­ло­дия» и «Экс­прес­сия», 1925 год, Во­ка­ли­зы № 1-2, 1927 год) ха­рак­те­рен ли­ри­че­ский ме­лос с чер­та­ми экс­прес­сио­низ­ма. Кон­тра­пунк­ти­че­ским мас­тер­ст­вом от­ме­че­ны Сеп­тет (издан в 1971 году под названием Ка­мер­ная сим­фо­ния) и Боль­шая сюи­та для фортепиано (оба сочинения 1927 год) - об­раз­цы ост­ро дис­со­нант­но­го но­во­то­наль­но­го пись­ма, пре­ем­ст­вен­но свя­зан­но­го с не­оклас­си­циз­мом И.Ф. Стра­вин­ско­го и П. Хин­де­ми­та.

Наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние - 1-я сим­фо­ния (1934 год) - бы­ла за­пре­ще­на по­сле пре­мье­ры (1935 год, ди­ри­жёр Ф. Штид­ри) как «клас­со­во вра­ж­деб­ная». 2-я сим­фо­ния «Ро­ди­на» (1943 год) яви­лась от­кли­ком на со­бы­тия Великой Отечественной вой­ны (Ста­лин­ская премия, 1946 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: для ор­ке­ст­ра - 3-6-я сим­фо­нии (1946-1969 годы), сюи­та «Ком­со­мол - шеф элек­три­фи­ка­ции» (1933 год), Ди­вер­тис­мент в 9 ми­ниа­тю­рах (1938 год), 7 фраг­мен­тов «Ис­па­ния» (1940 год); Кон­церт-по­эма для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1937 год), «Сим­фо­ни­че­ская ария» для вио­лон­че­ли и струн­но­го ор­ке­ст­ра (па­мя­ти А.Н. Тол­сто­го, 1945 год); струн­ный «Квар­тет-сим­фо­ния» (1951 год), со­чи­не­ния для хо­ра.

Ав­тор му­зы­ки к филь­мам (свыше 20), со­труд­ни­чал с ки­но­ре­жис­сё­ра­ми С.А. Ти­мо­шен­ко («Жить», 1933 год), братьями Ва­силь­е­вы­ми («Ча­па­ев», 1934 год, «Фронт», 1943 год), С.М. Эй­зен­штей­ном («Бе­жин луг», не­окончен), Ф.М. Эрм­ле­ром («Она за­щи­ща­ет Ро­ди­ну», 1943 год, «Ве­ли­кий пе­ре­лом», 1946 год, «Не­окон­чен­ная по­весть», 1955 год), А.П. Дов­жен­ко и Ю.И. Солн­це­вой («По­эма о мо­ре», 1958 год, «По­весть пла­мен­ных лет», 1961 год), В.М. Про­ни­ным («Ка­за­ки», 1961 год), А.Л. Птуш­ко («Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не», 1966 год) и другие.

Сочинения:

Из ли­те­ра­тур­но­го на­сле­дия. М., 1986.