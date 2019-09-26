ПМ: незаменимый и легендарный ПМ – эта аббревиатура знакома, пожалуй, всем мужчинам, без преувеличения, на половине земного шара Сегодня мы расскажем вам об одном из лучших и знаменитых пистолетов XX века. Пистолет Макарова служит уже без малого 70 лет. Это легендарное оружие (как его называют, «Калашников» в мире пистолетов) за время своей службы не раз спасало жизнь сотрудникам правоохранительных органов и военным. Оно обросло немалым количеством легенд и слухов. Мы постараемся наиболее объективно рассказать вам еще продолжающуюся историю пистолета Макарова. Создание Сконструированный в 1948 году Николаем Макаровым пистолет сразу попал в жесткие условия конкурсного отбора. Наряду с Макаровым, свои концепции нового пистолета, созданного по... На чтение: 2 минуты

ПМ – эта аббревиатура знакома, пожалуй, всем мужчинам, без преувеличения, на половине земного шара

Сегодня мы расскажем вам об одном из лучших и знаменитых пистолетов XX века. Пистолет Макарова служит уже без малого 70 лет. Это легендарное оружие (как его называют, «Калашников» в мире пистолетов) за время своей службы не раз спасало жизнь сотрудникам правоохранительных органов и военным. Оно обросло немалым количеством легенд и слухов. Мы постараемся наиболее объективно рассказать вам еще продолжающуюся историю пистолета Макарова.

Создание

Сконструированный в 1948 году Николаем Макаровым пистолет сразу попал в жесткие условия конкурсного отбора. Наряду с Макаровым, свои концепции нового пистолета, созданного по результатам только что оконченной Великой Отечественной войны, представили лучшие советские оружейники. Среди них были Ф.В. Токарев , С.Г. Симонов, С.А. Коровин, И.Я. Стечкин, А.А. Климов и другие. Согласитесь, среди таких «мастодонтов» оружейного дела выиграть сложно.

Схема ПМ

Источник: pinterest.ru

Новый пистолет должен был соответствовать жестким требованиям, предъявляемым к личному оружию советских офицеров: компактность, эргономичность, высокая надежность, технологичность в производстве, простота в эксплуатации, а главное – новый для СССР калибр – 7,65 или 9 миллиметров.

Наш не менее знаменитый пистолет ТТ-33 в силу своей конструкции, а главное калибра патрона, часто не дававшего нужного останавливающего эффекта, необходимо было заменить. С этим связан один из первых мифов вокруг ПМ. Многие думают, что Макаров «украл» конструкцию немецкого Walther PP, производившегося с конца 20-х годов. Но это не так, просто Макаров использовал ту же схему – отдачу свободного затвора. При этом ПМ получился значительно проще и конструктивно надежнее, нежели Вальтер: ПМ насчитывал всего 25 деталей. Давайте предоставим слово самому конструктору пистолета:

«Достаточно сказать, что я в то время работал ежедневно, практически без выходных дней, с восьми часов утра и до двух-трех часов ночи, в результате чего я дорабатывал и расстреливал образцов в два, а то и в три раза больше, чем мои соперники, что, безусловно, дало возможность в совершенстве отработать надежность и живучесть».

ПМ в разобранном состоянии

Источник: pinterest.ru

Убойная сила

Основной «фишкой» нового пистолета стал новый для СССР калибр. Понятно, что 9-миллиметровые пистолеты иностранного производства нам были хорошо знакомы, но тут появился стрелковый комплекс патрон-пистолет. Новый патрон 9х18 ПМ также стал источником различных легенд и мифов.

Эволюция ПМ

Источник: pinterest.ru

Современные «диванные эксперты» уверены в том, что ПМ, как и патрон к нему, ужасно слабы и вдобавок неточны. Действительно, наш пистолет не обладает точностью и убойной силой снайперской винтовки. Тем не менее он отлично решает те задачи, для которых создан, а именно компактное и надежное оружие самообороны.

На дистанции 25 метров ПМ дает рассеивание 75 миллиметров, а с 15 метров опытный стрелок может положить все восемь патронов магазина в грудную мишень, стреляя от бедра, за счет прямой рукоятки пистолета и удобной эргономики.

Бесшумный вариант – ПБ

Источник: pinterest.ru

Отдельно нужно сказать и о патроне. Если обычный патрон 9х18 ПМ (57-Н-181) вполне подходит для самообороны, но не обладает, по мнению многих комментаторов, необходимой убойной силой, то помимо него существует огромный спектр патронов для нашего пистолета. Экспансивные дают меньше рикошетов, бронебойные ПБМ неплохо пробивают бронежилеты и т.д. Поэтому можно свести все разговоры о «недостаточности» чего-либо в нашем пистолете к спекуляции и демагогиям. Он вполне отвечает предъявляемым к нему требованиям оружия самообороны, а в случае использования различных специализированных патронов и превосходит их.

Использование

Начнем этот раздел с одной из известных, но крайне показательных историй о нашем пистолете. Один из первых «Макаровых» выпуска 1949 года по состоянию на 2004 год продолжал стоять на вооружении. Этот ствол произвел свыше 50 тысяч выстрелов (это к слову о надежности и применении).

Модернизированный вариант ПММ с магазином на 12 патронов

Источник: pinterest.ru

Пистолет стоял и стоит на вооружении нескольких десятков стран мира. Производился в Китае, Северной Корее, странах ОВД . Пожалуй, сложно найти конфликт, где этот пистолет не принял бы участия.

К началу XXI века ПМ нашел замену в лице гораздо более современных собратьев: ПЯ, СР-1, ГШ-18 и других, каждый со своей нишей применения. Тем не менее на улицах наших городов вы до сих пор встречаете полицейских, вооруженных удобным и неприхотливым ПМ. Несмотря на все нововведения, как принято говорить, старый конь борозды не испортит, и ПМ продолжает с успехом использоваться оперативниками и полицейскими. Отдельно следует упомянуть популярность ПМ в США. Очень удобный и компактный для самообороны пистолет снискал большую популярность на гражданском рынке.

Пистолет Макарова

Источник: pinterest.ru

Из всего вышесказанного с уверенностью можно сказать, что прослуживший почти 70 лет пистолет Макарова прослужит еще 50, если не больше. Думаем, вы согласитесь с этим.

Обложка: pinterest.ru

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