МОТОВИЛОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
МОТОВИЛОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ - российский скульптор.
Учился у С.М. Волнухина и в московском ГСХМ - Вхутемасе (1918-1921 годы) у С.Т. Конёнкова. Работал в Москве. Член АХРР (с 1925 года). Создавал станковые скульптуры («Металлург», бронза, 1936 год, ГТГ; также портреты).
В монументально-декоративных произведениях Мотовилова жанровая трактовка темы сочетается с тонким чувством архитектоники, связью с ансамблем, декоративизмом пластических решений: рельефы входной арки ВДНХ (1939), скульптурное оформление станций Московского метрополитена [«Электрозаводская» (1942-1944 годы), «Октябрьская-кольцевая», «Парк культуры-кольцевая» (обе 1950 года), «Комсомольская-кольцевая» (1951), «Проспект Мира» (1952), «Смоленская» (новая, 1953)], конные статуи донских казаков (кованая медь) на шлюзе № 15 и грандиозные рельефы (цемент; высота 11 м) на шлюзе № 13 Волго-Донского канала имени В.И. Ленина (1950-1952), рельеф на аттике высотного здания МГУ (известняк, 1953).
Автор памятников А.П. Чехову в Мелихове (памятник-бюст, открыт в 1951 году) и Ялте (открыт в 1953 году), М.И. Кутузову в Смоленске (открыт в 1954 году), А.Н. Толстому в Москве (открыт в 1957 году; все - бронза, гранит), Н.А. Некрасову в Ярославле (открыт в 1958 году, бронза, известняк). Преподавал в МВХПУ (1945-1963 годы; профессор с 1953 года). Государственная премия СССР (1950). Его дочь - скульптор Наталия Георгиевна Мотовилова (родилась в 1940 году).