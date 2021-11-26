МАТЬЕ МИЛИЦА ЭДВИНОВНА
МАТЬЕ МИЛИЦА ЭДВИНОВНА - российский египтолог, музейный деятель, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Родилась в семье морского офицера. В 1918-1919 годах училась на Высших женских курсах у Б. А. Тураева и в 1919-1923 годах в Петроградском университете.
С 1921 года и до конца жизни работала в Государственном Эрмитаже: в разные годы - заведующая отделом Древнего Востока, заведующая отделом Востока, заместитель директора по научной работе. В 1922-1926 годах и 1946-1950 годах преподавала в ЛГУ (профессор с 1947 года).
Занималась проблемами древнегипетской мифологии и культа (два издания книги о мифах, статьи о природе Текстов пирамид и Книги мёртвых, о празднестве хеб-сед), однако из-за идеологических ограничений советского времени она была вынуждена в большей мере переориентировать исследования на историю египетского искусства (фараоновского и коптского периодов).
Концептуально Матье исходила из отвергнутой современным искусствоведением теории возрастания реализма как основной тенденции развития египетского искусства. Сильной стороной работ Матье в этой области является учёт мировоззренческого контекста изобразительных памятников. Её итоговая книга «Искусство древнего Египта» стала важным явлением культуры и до сих пор сохраняет своё значение.
Матье занималась изучением египетской коллекции Эрмитажа и была соавтором каталога эрмитажного собрания египетской скульптуры. Матье - талантливый популяризатор египтологии, автор книг по культуре и искусству Египта, рассчитанных на широкий круг читателей.
Сочинения:
Греко-римский и византийский Египет. Л., 1939 (совм. с К. С. Ляпуновой);
Мифы древнего Египта. Л., 1940
"Древнеегипетские мифы. М.; Л., 1956;
Искусство древнего Египта. М.; Л., 1961. М., 2010;
Древнеегипетская скульптура в собрании Государственного Эрмитажа. М., 1969 (совм. с И. А. Лапис);
Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта. М., 1996.