Краткий курс истории. Эра атомной энергетики 25 декабря 1946 года в СССР был запущен первый в Евразии атомный реактор. Руководил советским атомным проектом академик Игорь Курчатов. Удар по США Советский атомный проект ведет начало с сентября 1942 года, когда Государственный комитет обороны (ГКО) предписал возобновить исследования по возможности использования атомной энергии. Зимой 1943-го речь шла уже о военном атоме. На северо-западной окраине Москвы была выделена площадь под строительство Лаборатории № 2 АН СССР. Первый реактор создавался с целью облучения урана и наработки таким образом оружейного плутония. Такой способ представлялся Курчатову наиболее дешевым и быстрым, дабы как можно скорее лишить США монополии на атомное оружие. Посрамив Европу... На чтение: 1 минута

25 декабря 1946 года в СССР был запущен первый в Евразии атомный реактор. Руководил советским атомным проектом академик Игорь Курчатов.

Удар по США

Советский атомный проект ведет начало с сентября 1942 года, когда Государственный комитет обороны (ГКО) предписал возобновить исследования по возможности использования атомной энергии. Зимой 1943-го речь шла уже о военном атоме. На северо-западной окраине Москвы была выделена площадь под строительство Лаборатории № 2 АН СССР. Первый реактор создавался с целью облучения урана и наработки таким образом оружейного плутония. Такой способ представлялся Курчатову наиболее дешевым и быстрым, дабы как можно скорее лишить США монополии на атомное оружие.

Посрамив Европу

Для строительства реактора-наработчика требовался экспериментальный прототип. Он получил наименование Ф-1 («Физический первый»). Однако существовал ряд трудностей: главным образом советские специалисты не обладали необходимым опытом, а на первых этапах не хватало важных исходных материалов. Несмотря на все трудности, первый в Евразии атомный реактор Ф-1 был запущен 25 декабря 1946 года. Европейские аналитики были в шоке, ведь они предрекали покорение Советским Союзом атомной энергии только к середине 1950-х, тогда как СССР сделал это менее чем за четыре года.

Первые в мире

Помимо того, что Ф-1 позволил получить значительное количество плутония (существенно большее, чем удавалось прежде), он стал выполнять функции учебной платформы для советских физиков. Опыт использования Ф-1 позволил уже летом 1948 года запустить первый в Европе и СССР промышленный реактор с системой охлаждения. А запущенная в 1954 году Обнинская АЭС стала первой в мире, подключенной к электросети. Реактор Ф-1 заглушили в 2016 году, сейчас в его здании находится музей.