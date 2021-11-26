КАЗАКЕВИЧ ЭММАНУИЛ ГЕНРИХОВИЧ
КАЗАКЕВИЧ ЭММАНУИЛ ГЕНРИХОВИЧ - русский писатель.
Сын еврейского публициста Г. Казакевича (1883-1936 годы). В 1930 году окончил Харьковский машиностроительный техникум, в 1931-1938 годах работал в Биробиджане (журналистом, директором молодёжного театра, председателем колхоза). С 1938 года в Москве. В 1941 году добровольно ушёл на фронт; служил в стрелковом полку, в разведке, был военным журналистом. После победы недолгое время был комендантом немецкого города Хальберштадт.
Дебютировал как писатель в 1932 году стихами на идише; первая книга - сборник «Биробиджанстрой» («Биробиджанбой», 1932 год). Переводил на идиш стихи русских классиков. Первое произведение Казакевича на русском языке - повесть о разведчиках «Звезда» (1947 год; Государственная премия СССР, 1948 год; экранизации 1949, 2002 годы) - принесло ему огромную популярность.
Фронтовой опыт положен в основу и др. сочинений конца 1940-1950-х годов, в т. ч. романа «Весна на Одере» (1949 год; Государственная премия СССР, 1950 год). В 1960-х годах Казакевич обратился к образу В. И. Ленина: повесть «Синяя тетрадь» (1961 год), рассказ «Враги» (1961 год), очерк «Ленин в Париже» (1962 год). В 1956 году редактировал альманах «Литературная Москва».
В центре внимания Казакевича - человек в ситуации нравственного выбора: во многих его произведениях встречается мотив измены - воинской присяге (повесть «Двое в степи», 1948 год), родине (роман «Дом на площади», 1956 год), исторической памяти (рассказ «Старые знакомые», 1950 год; повесть «Сердце друга», 1953 год), родственному долгу (рассказы «При свете дня», 1961 год; «Приезд отца в гости к сыну», 1962 год); предателям противопоставлены положительные герои, нередко обрисованные в лирико-романтических тонах. В последние годы жизни Казакевич работал над эпическим романом «Новая земля» (не завершён; опубликован во фрагментах в 1967 году).
Сочинения:
Собр. соч.: В 2 т. М., 1963;
Собр. соч.: В 3 т. М., 1985–1988