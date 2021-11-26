ГЕЛЬФРЕЙХ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ

ГЕЛЬФРЕЙХ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ - российский архитектор.

Ге­рой Социалистического Тру­да (1965 год). Учился в петербургской Академии Художеств у Л. Н. Бенуа (1906-1914 годы). Член АА СССР (1947 год). В 1911-1939 годах работал с В. А. Щуко. Среди совместных проектов - классицистические пропилеи перед Смольным дворцом в Петрограде (1923-1925 годы); павильоны иностранного отдела Всероссийской сельскохозяйственной выставки в Москве (1923 год) и постамент памятника В. И. Ленину у Финляндского вокзала в Ленинграде (1926 год), созданные под влиянием кон­ст­рук­ти­виз­ма и супрематизма.

Конструктивистский период Гельфрейх и Щуко завершили проектом Драматического театра в Ростове-на-Дону (1930-1935 годы); в дальнейшем их творчество трансформировалось в сторону модернизированной неоклассики, проявившейся, в частности, в здании Библиотеки имени Ленина (1928-1958 годы; ныне РГБ), Главном павильоне ВСХВ в Москве (1939 год; совместно с А. П. Великановым и др.).

Для столицы они разрабатывали проект грандиозного Дворца Советов (1933-38; совместно с Б. М. Иофаном; не осуществлён), возвели Большой Каменный мост через реку Москва (1936-1938 годы; совместно с М. А. Мин­ку­сом ). После смерти Щуко Гельфрейх завершил проекты станции метро «Электрозаводская» (1939-1944 годы; совместно с И. Е. Рожиным, скульптор Г. И. Мотовилов), возвёл наземные вестибюли станций метро «Новокузнецкая» (1943-1944 годы; совместно с Рожиным) и «Проспект Мира» (1952 год; совместно с Минкусом), высотное здание МИД на Смоленской площади (1948-1953 годы; совместно с Минкусом) и другие значительные сооружения в Москве.

С 1951 года руководил планировкой и строительством в западном секторе столицы. Преподавал в СХУМ - ИЖСА (1918-1935 годы) и в СХПУ (с 1959 года). Государственная премия СССР (1946, 1949 годы).

Иллюстрация:

В. Г. Гельф­рейх, В. А. Щу­ко. Зда­ние Рос­сий­ской го­су­дар­ст­вен­ной биб­лио­те­ки в Москве. 1928–58. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)