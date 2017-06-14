Где находится восьмая сталинская высотка? Хорошо известны семь монументальных высотных зданий, построенных в послевоенной Москве на основании подписанного Сталиным постановления Совета министров СССР от 14 января 1947 года. Сталинских высоток в соответствии с постановлением должны были построить восемь, но в Зарядье стройку не завершили, а позже на этом месте была воздвигнута гостиница «Россия», ныне уже снесённая. Но сталинских высоток на самом деле всё-таки восемь. Восьмая, творение архитектора Льва Руднева, была построена в 1952-1955 годах в Варшаве как дар польскому народу. Высотка, которую строили 3,5 тысячи советских строителей, изначально назвалась Дворцом культуры и науки имени И.В. Сталина, во времена Хрущёва имя Сталина убрали. Небоскрёб высотой 237... На чтение: 1 минута

Хорошо известны семь монументальных высотных зданий, построенных в послевоенной Москве на основании подписанного Сталиным постановления Совета министров СССР от 14 января 1947 года. Сталинских высоток в соответствии с постановлением должны были построить восемь, но в Зарядье стройку не завершили, а позже на этом месте была воздвигнута гостиница «Россия», ныне уже снесённая.

Но сталинских высоток на самом деле всё-таки восемь. Восьмая, творение архитектора Льва Руднева, была построена в 1952-1955 годах в Варшаве как дар польскому народу. Высотка, которую строили 3,5 тысячи советских строителей, изначально назвалась Дворцом культуры и науки имени И.В. Сталина, во времена Хрущёва имя Сталина убрали. Небоскрёб высотой 237 метров (вместе с антенной) до сих пор остаётся самым высоким зданием в Польше. С 1990-х годов борцы с «агрессивной Россией» предлагают снести высотку как символ сталинизма, но мэрия Варшавы, которая владеет зданием, ничего разрушать не собирается: в 2007 году здание внесли в реестр архитектурных памятников. Здание из 42 этажей и 3288 комнат активно используется и приносит прибыль. Ровно полвека назад, в 1967 году, здесь выступали «Роллинг Стоунз» – это был первый концерт знаменитой группы за «железным занавесом». А с 2015 года на крыше расположенного в высотке театра располагается пасека.