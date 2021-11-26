ДАНЕШВАР ЮЛИЯ ПРОКОФЬЕВНА
ДАНЕШВАР (Коновалова) ЮЛИЯ ПРОКОФЬЕВНА - российский и туркменский живописец, график, заслуженный деятель искусств Туркменской ССР.
Училась в Институте изобразительных искусств в Москве (1931-1938 годы) у Л.А. Бруни, К.Н. Истомина, А.А. Дейнеки, С.В. Герасимова. С 1938 года жила в Ашхабаде.
Автор картин в духе социалистического реализма, посвящённых преимущественно жизни советской Туркмении и военной тематике («Проводы в Красную Армию», 1942, Музей Востока, Москва; «На фронт! За Родину!», 1943-1945 годы; «За рукоделием», 1947, обе - в Музее изобразительных искусств Туркмении, Ашхабад; «Урок музыки», 1948, Музей Востока, Москва), портретов («Портрет девушки-туркменки», акварель, 1943, Музей изобразительных искусств Туркмении, и др.).
Звучный колорит работ Данешвар решён в традициях туркменского декоративного искусстава. Во время Великой Отечественной войны для «Окон ТуркменТАГ» исполняла плакаты; выполнила эскиз ковра «Портрет Зои Космодемьянской» (1943). Вместе с мужем, графиком и живописцем Музафаром Мамедом Багиром оглы Данешваром (1910-?) преподавала в Туркменском художественном училище в Ашхабаде (с 1938 года).
Погибла во время землетрясения.