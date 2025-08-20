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Хрущев - эпоха оттепели. Особое внимание на сельское хозяйство. Поднятие целины, залежные земли. Нерациональное землепользование приводит к эрозии и падению урожайности. СССР вынужден закупать зерно за рубежом. Ременное повышение цен приводит к народным волнениям.

Социальная политика. Увеличение зарплат и пенсий.

В СССР нет официальной безработицы. Пропаганда рабочего класса. Любой труд провозглашается почетным. Конституция гарантирует право на труд. Непомерно раздутые штаты. Ценовая политика позволяет каждому достойно существовать. Система распределения и обязанность отрабатывать молодым специалистам.

Отмена платы за обучение, увеличение жилищного фонда.

Замедление темпов строительства жилья в сталинские времена сменяется эпохой хрущевок. Простые маленькие квартиры строятся с огромной скоростью. Расселение коммуналок в хрущевки.