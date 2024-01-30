СПО | История России. 1945 год – начало XXI века

НИКИТА ХРУЩЁВ

МЛЕЧИН Л.

Что сделал Хрущев для страны, которой руководил целое десятилетие? Он создал ракетно-ядерный потенциал и отправил в космос Юрия Гагарина. Он накормил людей и добился прорыва в экономике. Он начал строить жилье. Он провел десталинизацию, выпустив и реабилитировав миллионы. При нем расцвели литература, искусство, кинематограф, живопись, театр. Он был человеком фантастической энергии, огромных и нереализованных возможностей. Непредсказуемый и неуправляемый, невероятный хитрец, он был наделен взрывным темпераментом, склонностью к новым, революционным идеям и готовностью, ни с кем и ни с чем не считаясь, немедленно воплощать их в жизнь. Его политику можно было бы назвать романтическим авантюризмом. Этакий Romanticus sovieticus. Но до сих пор роль Никиты Хрущева в истории нашей страны так и не осмыслена, а личность не раскрыта.