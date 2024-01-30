СПО | История России. 1945 год – начало XXI века

ХРУЩЁВСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ 1953–1964 ГГ.

ПЫЖИКОВ А.

«Оттепель»… Именно так характеризуется этап развития нашей страны, связанный с именем Н. С. Хрущева. В 60-е годы нашего столетия это время привлекло особое внимание специалистов-историков. Оценка этого периода отечественной истории сегодня во многом базируется на трудах исследователей и публицистов конца 80-х, начала 90-х годов XX века. Насколько соответствуют взгляды этих лет объективным процессам, происходящим в первое послесталинское десятилетие? Правильно ли мы понимаем значение и место хрущевских реформ в нашей истории? В данной книге представлена попытка ответить на эти вопросы.